Biếm họa 24h: MU trở thành “trò hề” cho MXH, De Gea kinh hãi Smalling

Hết Phil Jones, giờ tới Chris Smalling khiến thủ môn De Gea kinh hãi. (Ảnh: Just toon it) Thua Wolverhampton, MU đang đối diện với nguy cơ xuống chơi tại Europa League. (Ảnh: B/R) Hàng loại các "ông lớn" giành trọn vẹn 3 điểm ngoại trừ MU. (Ảnh: Just toon it) Đường lọt vào top 4 của MU thật lắm trông gai. (Ảnh: Troll bóng đá) HLV Solskjaer cũng chỉ ngang tài Mourinho. (Ảnh: Troll bóng đá) MU thất thế trong cuộc đua lọt vào top 4 của Ngoại hạng Anh 2018/2019. (Ảnh: Troll bóng đá) Sự xuất sắc của Lionel Messi giúp Barca giành lại 1 điểm từ tay Villarreal. (Ảnh: Zezo) "Người hùng" Messi giúp Barca lần lượt đả bại các đối thủ ngáng đường tại La Liga. (Ảnh: Telemundo) Đến HLV Zidane cũng phải bó tay với Real ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: Troll bóng đá)

