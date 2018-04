Biếm họa 24h: Ngược dòng thần thánh, MU dạy Man City bài học nhớ đời

Ngược dòng thần thánh, MU dạy Man City bài học nhớ đời. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Sức mạnh của truyền thống là đây. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Nếu dứt diểm chính xác, Sterling sẽ nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City trước MU. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Trong vòng 3 phút, Sterling liên tiếp bỏ lỡ 2 cơ hội quý giá để kết liễu MU. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Sterling bỏ lỡ cơ hội mười mươi để gỡ hòa 3-3 cho Man City. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Sterling thi đấu như Lukaku ở trận lượt đi vậy. (Ảnh: Troll Bóng Đá) MU phá vỡ kế hoạch đăng quang Premier League sớm của Man City. (Ảnh: Just Toon It) MU "nhuộm đỏ" thành Manchester. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Toàn cảnh loạt trận đêm thứ Bảy. (Ảnh: Bleacher Reports) Barca đã bất bại ở La Liga suốt 1 năm qua. (Ảnh: Bleacher Reports) Messi lập hat-trick giúp Barca bắn hạ Leganes. (Ảnh: Bleacher Reports) Chuyên gia kiến tạo Ozil. (Ảnh: Just Toon It)

Ngược dòng thần thánh, MU dạy Man City bài học nhớ đời. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Sức mạnh của truyền thống là đây. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Nếu dứt diểm chính xác, Sterling sẽ nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City trước MU. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Trong vòng 3 phút, Sterling liên tiếp bỏ lỡ 2 cơ hội quý giá để kết liễu MU. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Sterling bỏ lỡ cơ hội mười mươi để gỡ hòa 3-3 cho Man City. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Sterling thi đấu như Lukaku ở trận lượt đi vậy. (Ảnh: Troll Bóng Đá) MU phá vỡ kế hoạch đăng quang Premier League sớm của Man City. (Ảnh: Just Toon It) MU "nhuộm đỏ" thành Manchester. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Toàn cảnh loạt trận đêm thứ Bảy. (Ảnh: Bleacher Reports) Barca đã bất bại ở La Liga suốt 1 năm qua. (Ảnh: Bleacher Reports) Messi lập hat-trick giúp Barca bắn hạ Leganes. (Ảnh: Bleacher Reports) Chuyên gia kiến tạo Ozil. (Ảnh: Just Toon It)