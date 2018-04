Biếm họa 24h: Nhờ vận “áo đỏ”, MU tự tin đánh bại Man City

Man City "gục ngã" trước đoàn quân của HLV Jurgen Klopp. (Ảnh: Just toon it) Liverpool sáng cửa lọt bán kết Champions League khi đè bẹp Man City ở lượt đi tứ kết với tỷ số 3-0. (Ảnh: Omar) Thầy trò HLV Pep Guardiola phải nhận trận thua "tủi hổ" 0-3 trước Liverpool. (Ảnh: Zezo) Mohamed Salah, Chamberlain và Mane hí hứng sau khi "hủy diệt" Man City. (Ảnh: An Thắng) HLV Jurgen Klopp hả hê, đánh bại Man City. (Ảnh: Cartoon Army) Có một Liverpool rất khác bên ngoài sân cỏ. (Ảnh: Troll bóng đá) Mặc áo đỏ, MU tự tin đả bại Man City. (Ảnh: Troll bóng đá) Toàn cảnh Champions League sau lượt đi tứ kết Champions League 2017/2018. (Ảnh: B/R) AS Roma nhận cay đắng từ cầu thủ đội nhà và đối thủ. (Ảnh: Zezo) Thầy trò HLV Wenger hóa "khủng" ở Europa League. (Ảnh: Just toon it) Thi đấu dưới quyền của Bầu Đức, các cầu thủ phải cần có tài và đức. (Ảnh: Troll bóng đá)

