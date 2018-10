Biếm họa 24h: Ronaldo trở lại Old Trafford để gieo ác mộng cho MU?

Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford để gieo ác mộng cho MU? (Ảnh: Troll Bóng Đá) Đêm nay CR7 ghi bàn thì có lẽ CĐV Quỷ đỏ cũng vỗ tay chúc mừng anh. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Real Madrid nhớ Cristiano Ronaldo đến thế này đấy. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Nội tình "rối như canh hẹ" của Real Madrid. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Ai cản nổi Arsenal vào lúc này? (Ảnh: Troll Bóng Đá) "Chú Tư" đã trở lại rồi đây. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Unai Emery đã giúp Arsenal lội ngược dòng trước Leicester như thế nào.(Ảnh: Just Toon It) Mauro Icardi giúp Inter "nhuộm xanh" thành Milan. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Gianluigi Donnaruma "báo hại" AC Milan. (Ảnh: Footy Toonz) Đêm nay, Champions League sẽ trở lại. (Ảnh: Bleacher Reports)

Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford để gieo ác mộng cho MU? (Ảnh: Troll Bóng Đá) Đêm nay CR7 ghi bàn thì có lẽ CĐV Quỷ đỏ cũng vỗ tay chúc mừng anh. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Real Madrid nhớ Cristiano Ronaldo đến thế này đấy. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Nội tình "rối như canh hẹ" của Real Madrid. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Ai cản nổi Arsenal vào lúc này? (Ảnh: Troll Bóng Đá) "Chú Tư" đã trở lại rồi đây. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Unai Emery đã giúp Arsenal lội ngược dòng trước Leicester như thế nào.(Ảnh: Just Toon It) Mauro Icardi giúp Inter "nhuộm xanh" thành Milan. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Gianluigi Donnaruma "báo hại" AC Milan. (Ảnh: Footy Toonz) Đêm nay, Champions League sẽ trở lại. (Ảnh: Bleacher Reports)