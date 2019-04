Biếm họa 24h: Vượt mặt Tottenham, Arsenal làm “chú Ba” Premier League

Vượt mặt Tottenham, Arsenal làm "chú Ba" Premier League. (Ảnh: Just Toon It) 10 trận sân nhà gần nhất, Arsenal toàn thắng. (Ảnh: Bleacher Reports) Phong độ trái ngược của Arsenal và Tottenham. (Ảnh: Bleacher Reports) Cuộc đua làm "chú Tư" Premier League. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Trọng tài mắc sai lầm giúp Chelsea có 3 điểm trước Cardiff. (Ảnh: Just Toon It) Chiến thắng trước Tottenham giúp Liverpool tiếp tục nuôi mộng vô địch Premier League. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Cuộc chiến vương quyền giữa Liverpool và Man City. (Ảnh: Bleacher Reports) Khốc liệt như cuộc cạnh tranh vị trí trong khung thành Real Madrid. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Lionel Messi ở Barca và Lionel Messi ở ĐT Argentina. (Ảnh: Omar Momani) Sơm hay muộn, Kylian Mbappe cũng giành Quả bóng vàng? (Ảnh: Troll Bóng Đá)

