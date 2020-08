Sao MU được khen ngợi hết lời khi bắt cướp giữa đường

Trong khoảng thời gian này, Lindelof đang ở quê nhà nghỉ ngơi sau khi kết thúc mùa giải với MU. Mới đây, cầu thủ 26 tuổi đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi góp phần giúp cảnh sát bắt được tên trộm giữa đường.



Trung vệ Lindelof được khen ngợi khi giúp cảnh sát bắt trộm. (Ảnh: Getty).

Cụ thể, khi đang dạo phố cùng vợ vào sáng ngày 24/8 (theo giờ địa phương), Lindelof phát hiện một đối tượng khoảng ngoài 30 tuổi đang trộm túi xách của bà cụ già khoảng 90 tuổi.



Ngay lập tức Lindelof can thiệp, anh đuổi theo và đánh nhau với tên trộm. Sau khoảng 5 phút, cầu thủ của MU đã khống chế được tên trộm trước khi cảnh sát xuất hiện. Được biết, kẻ tình nghi hiện đã được tại ngoại, nhưng đang bị quản chế, do tội trộm cắp và sử dụng chất kích thích.



Hành động của Lindelof đã nhận được sự khen ngợi từ cảnh sát vùng Vasteras: "Cảnh sát muốn cảm ơn người bắt cướp vì đã can thiệp nhanh chóng và khôn ngoan, giúp nạn nhân không bị thiệt hại".



Phía MU cho biết đội bóng cũng đã cũng đã hay tin về hành động đẹp của Lindelof trong lúc đang nghỉ hè tại quê nhà. Dự kiến, Lindelof và các đồng đội sẽ trở lại tập luyện tại đại bản doanh của MU trong ít ngày tới./.