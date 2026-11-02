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Hé lộ kế hoạch tranh vé World Cup của ĐT Futsal Việt Nam

Thứ Hai, 23:04, 02/11/2026
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VOV.VN - HLV Diego Giustozzi lên tiếng về lộ trình hướng tới mục tiêu giành vé tham dự Futsal World Cup 2028 của ĐT Futsal Việt Nam.

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Các thành viên ĐT Futsal Việt Nam tham dự chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Kyrgyzstan. (Ảnh: VFF)

Tại cuộc họp báo trước 2 trận giao hữu với ĐT Futsal Kyrgyzstan, HLV Diego Giustozzi khẳng định chuyến tập huấn lần này nằm trong kế hoạch chuẩn bị dài hạn của ĐT Futsal Việt Nam, với mục tiêu quan trọng nhất là giành quyền tham dự VCK Futsal World Cup 2028.

HLV Diego Giustozzi cho biết ông không quá chú trọng đến thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA mà tập trung xây dựng nền tảng chuyên môn cho các mục tiêu dài hạn của ĐT Futsal Việt Nam. Với độ tuổi trung bình của đội tuyển hiện chỉ khoảng 23, việc tăng cường thi đấu với những đối thủ hàng đầu châu Á được xem là giải pháp quan trọng để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm.

“Định hướng của chúng tôi là có những trận đấu chất lượng để hướng đến các mục tiêu dài hạn, đặc biệt là vòng loại World Cup với mục tiêu được tham dự Futsal World Cup 2028. Đội tuyển hiện có độ tuổi trung bình khoảng 23, vì vậy chúng tôi cần giúp các cầu thủ có thêm kinh nghiệm bằng cách thi đấu với những đội bóng hàng đầu châu Á” - HLV Diego Giustozzi nói.

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HLV Diego Giustozzi của ĐT Futsal Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Nhà cầm quân người Argentina cũng đánh giá 2 trận giao hữu sắp tới với ĐT Futsal Kyrgyzstan là thử thách có giá trị chuyên môn, nhất là khi ĐT Futsal Việt Nam từng thất bại trước đối thủ này tại vòng loại World Cup cách đây 2 năm. Lần tái đấu này, ĐT Futsal Kyrgyzstan còn có lợi thế sân nhà.

Chia sẻ về sự khác biệt trong phương pháp huấn luyện giữa thời điểm dẫn dắt ĐT Futsal Argentina vô địch World Cup và hiện tại ở Việt Nam, HLV Diego Giustozzi cho biết ông luôn điều chỉnh phương pháp làm việc để phù hợp với văn hóa và đặc điểm thể trạng của cầu thủ từng quốc gia. Tuy nhiên, những nguyên tắc chiến thuật từng giúp ông đạt thành công ở đấu trường thế giới vẫn được duy trì.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh yếu tố tinh thần quyết thắng là phẩm chất quan trọng mà các cầu thủ Việt Nam cần hướng tới. Theo HLV Diego Giustozzi, mỗi cầu thủ phải luôn nỗ lực hết mình để giành chiến thắng và trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình tuyển chọn và xây dựng lực lượng đội tuyển.

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Cầu thủ Châu Đoàn Phát của ĐT Futsal Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, cầu thủ Châu Đoàn Phát đánh giá 2 trận giao hữu sắp tới với ĐT Futsal Kyrgyzstan có ý nghĩa và tính cạnh tranh như những trận đấu chính thức, bởi đây là cơ hội để toàn đội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt đối với những cầu thủ trẻ và các gương mặt lần đầu khoác áo đội tuyển.

“Tôi mong hai trận đấu này sẽ mang lại những trải nghiệm bổ ích, giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn và toàn đội chơi gắn kết hơn qua từng trận đấu” - Châu Đoàn Phát chia sẻ.

Theo kế hoạch, trận giao hữu đầu tiên giữa ĐT Futsal Việt Nam và ĐT Futsal Kyrgyzstan sẽ diễn ra lúc 21h00 ngày 3/11 (giờ Hà Nội). Sau đó, hai đội sẽ tái đấu lúc 20h30 ngày 5/11.

Hoàng Long/VOV.VN
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