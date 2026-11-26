Ở buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu với U17 Mali, HLV Cristiano Roland đã khẳng định, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu, sự đoàn kết và quyết tâm mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ.

Đánh giá về hành trình sau hai lượt trận đầu tiên, HLV Cristiano Roland cho biết mục tiêu của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026 không chỉ dừng lại ở kết quả thi đấu. Ban huấn luyện muốn các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành và tiến bộ qua từng trận đấu.

U17 Việt Nam so tài với U17 Mali vào lúc 20h hôm nay 26/11.

Ông ghi nhận tinh thần thi đấu, khát khao cống hiến của các học trò và khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực ở trận đấu cuối cùng.

“Trước mắt chúng tôi còn một trận đấu nữa gặp đối thủ rất mạnh, nên toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để một lần nữa mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh tinh thần vượt khó của U17 Việt Nam

Đề cập đến vấn đề thể lực sau hai trận đấu có cường độ cao, HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện đã xây dựng kế hoạch hồi phục và chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cầu thủ.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Brazil cho rằng thể lực không phải yếu tố duy nhất quyết định thành công. U17 Việt Nam cần duy trì tâm lý vững vàng, sự dũng cảm và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ trước đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

U17 Việt Nam được khen ngợi vì tinh thần chiến đấu ấn tượng (Ảnh: VFF).

“Trong bóng đá, thể lực đương nhiên rất quan trọng và là phần việc chúng tôi chú trọng. Bên cạnh thể lực, ban huấn luyện cũng chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ bởi mọi trận đấu với chúng tôi đều rất khó khăn. Sự nỗ lực vượt qua đối thủ, dám chơi dũng cảm và mạnh mẽ là yếu tố then chốt”, ông nhấn mạnh.

U17 Việt Nam thận trọng trước sức mạnh của U17 Mali

Đánh giá về đối thủ ở lượt trận cuối, HLV Cristiano Roland dành sự tôn trọng cho U17 Mali. Đại diện châu Phi đã giành chiến thắng trong cả hai trận đầu tiên và sớm thể hiện sức mạnh tại bảng G.

Ban huấn luyện U17 Việt Nam đã nghiên cứu đối thủ để xây dựng phương án chiến thuật phù hợp. Dù vậy, HLV Cristiano Roland đặc biệt nhấn mạnh các cầu thủ phải giữ được sự đoàn kết, tự tin và kỷ luật trong quá trình thực hiện đấu pháp.

“Chúng tôi đã nghiên cứu U17 Mali. Họ là đối thủ rất mạnh với hai trận toàn thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là tinh thần đoàn kết, sự tự tin, lối chơi kiên cường, cống hiến và sự kỷ luật trong việc tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện. Đó sẽ là yếu tố mấu chốt giúp chúng ta chơi tốt ở trận này. Tôi tin các cầu thủ sẽ có thêm một trận đấu tuyệt vời”, HLV Cristiano Roland nhận định.

HLV Cristiano Roland tự hào về hành trình của U17 Việt Nam

Nói về cơ hội giành quyền đi tiếp, HLV Cristiano Roland đánh giá cao nỗ lực của các học trò trong bảng đấu có sự góp mặt của những đối thủ mạnh đến từ nhiều khu vực.

Nhà cầm quân người Brazil cho rằng U17 Việt Nam từng bị đánh giá thấp trước giải đấu, nhưng các cầu thủ đã chứng minh quyết tâm bằng tinh thần thi đấu và sự nỗ lực qua từng trận.

“Chúng tôi rơi vào bảng đấu khó khăn với ba đối thủ mạnh đại diện cho các khu vực, nơi ban đầu U17 Việt Nam bị xem là 'đội lót đường'. Sau hai trận đã qua, các em chiến đấu bằng tất cả khát khao và nỗ lực. Đến giờ, khi vẫn còn cơ hội, các em tiếp tục thể hiện mong muốn vươn xa hơn nữa. Tôi rất tự hào về các học trò”, ông chia sẻ.

HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Mali sẽ là thử thách lớn, nhưng ông tin tưởng các học trò có thể tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu như hai trận đấu trước.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Mali lúc 20h ngày hôm nay 26/11 (giờ Việt Nam) ở lượt trận cuối bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Đây là trận đấu mang ý nghĩa quyết định đối với cơ hội giành vé vào vòng 1/16 của thầy trò HLV Cristiano Roland. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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