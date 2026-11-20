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U17 Việt Nam thua U17 Bỉ 2-3 trong trận ra quân bảng G U17 World Cup 2026 tối 20/11. Những người ghi bàn cho U17 Việt Nam ở trận này là Lê Sỹ Bách (4’) và Chu Ngọc Nguyễn Lực (84’). Trong khi đó, Tinus Moorthamer (36’), Kiyan Achahbar (42’) và Anthony Philips (60’) lập công cho U17 Bỉ. Với kết quả này, U17 Việt Nam tạm thời đứng thứ 3 tại bảng G trước khi gặp U17 New Zealand vào ngày 23/11.

Ảnh: VFF

Màn ra mắt đầy cảm xúc của U17 Việt Nam tại đấu trường U17 World Cup VOV.VN - U17 Việt Nam có màn ra mắt đầy cảm xúc tại đấu trường U17 World Cup khi tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số với U17 Bỉ.

Highlight U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ: Rượt đuổi tỷ số ở trận ra quân World Cup

Thứ Sáu, 22:58, 20/11/2026

VOV.VN - U17 Việt Nam thua U17 Bỉ 2-3 trong trận ra quân bảng G U17 World Cup 2026 tối 20/11 sau màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.