Ninh Bình thâu tóm 3 giải thưởng tháng 9 V-League

Trong thông báo mới nhất của VPF, CLB Ninh Bình giành 3 giải thưởng bình chọn tháng 9 của V-League 2026/2027, gồm CLB xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất. Trong khi đó, tiền đạo Luiz Antonio De Souza Soares của Hà Tĩnh được vinh danh với giải Bàn thắng đẹp nhất tháng.

Cụ thể, theo kết quả bình chọn các giải thưởng tháng 9 của V-League 2026/2027, Ninh Bình được bình chọn là CLB xuất sắc nhất tháng 9. HLV Chu Đình Nghiêm nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng, trong khi tiền đạo Lucas Vinicius Goncalves Silva, mang áo số 9, được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9.

HLV Chu Đình Nghiêm và CLB Ninh Bình được vinh danh trước vòng 5 V-League 2026/2027 (Ảnh: VPF).

Việc HLV Chu Đình Nghiêm và các thành viên của CLB Ninh Bình giành giải thưởng xuất sắc nhất tháng là điều không mấy bất ngờ. Bởi sau 4 vòng đấu, CLB Ninh Bình dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích bất bại.

Trong khi đó, ở hạng mục Bàn thắng đẹp nhất tháng 9, giải thưởng thuộc về Luiz Antonio De Souza Soares, cầu thủ mang áo số 88 của Hà Tĩnh. Pha lập công được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất được ghi ở phút 16 trong trận Thể Công Viettel gặp Hà Tĩnh, diễn ra ngày 9/10/2026 trên sân vận động Hàng Đẫy, thuộc vòng 3 V-League.

Theo kế hoạch, giải Bàn thắng đẹp nhất tháng 9 sẽ được trao tại trận Hà Tĩnh gặp Hải Phòng ngày 24/10, trên sân Hà Tĩnh. Ba giải thưởng còn lại được trao trong trận Ninh Bình gặp Công an TP.HCM ngày 25/10, trên sân Ninh Bình.

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