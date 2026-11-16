HLV Cristiano Roland gây bất ngờ trước thềm U17 World Cup 2026

Chiều 16/11, đội tuyển U17 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại sân Al-Gharafa 5, thuộc cụm sân được FIFA bố trí dành cho các đội tuyển tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026. Đây là bước chuẩn bị quan trọng của thầy trò HLV Cristiano Roland trước khi bước vào trận ra quân gặp U17 Bỉ.

Sân Al-Gharafa 5 nằm trong khuôn viên khu liên hợp thể thao Al Gharafa Sports Club, cách khách sạn nơi U17 Việt Nam lưu trú hơn 20 phút di chuyển bằng xe bus.

Đây không phải địa điểm xa lạ với bóng đá Việt Nam. Trong những chuyến sang Qatar tập huấn và thi đấu các giải thuộc hệ thống AFC, nhiều đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam từng lựa chọn khu vực này làm nơi tập luyện.

U17 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trên cụm sân tập được FIFA sử dụng cho VCK U17 World Cup 2026.

Không khí buổi tập chiều 16/11 diễn ra tích cực. Các cầu thủ duy trì sự tập trung cao độ khi thời điểm bước vào trận đấu đầu tiên tại FIFA U17 World Cup 2026 đang đến gần.

Ban huấn luyện tiếp tục triển khai các nội dung chuyên môn, đồng thời giúp toàn đội duy trì trạng thái sẵn sàng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Việc được tập luyện tại cụm sân chính thức do FIFA bố trí cũng giúp U17 Việt Nam từng bước làm quen với điều kiện thi đấu và sinh hoạt tại Qatar trước khi bước vào hành trình ở giải đấu thế giới.

HLV Cristiano Roland chưa chốt danh sách 21 cầu thủ

Về lực lượng tham dự giải, HLV Cristiano Roland vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách đăng ký chính thức. Do thời hạn đăng ký với FIFA vẫn còn, thành phần 21 cầu thủ của U17 Việt Nam hoàn toàn có thể được điều chỉnh trước khi ban huấn luyện chốt danh sách theo quy định.

Đây là giai đoạn quan trọng để nhà cầm quân người Brazil đánh giá phong độ, thể trạng và khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn của từng cầu thủ, qua đó lựa chọn những gương mặt phù hợp nhất cho chiến dịch U17 World Cup 2026.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026

Theo lịch thi đấu bảng G, U17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán ba đối thủ gồm U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Cụ thể, thầy trò HLV Cristiano Roland ra quân gặp U17 Bỉ ngày 20/11. Sau đó, đội tuyển đối đầu U17 New Zealand ngày 23/11, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán U17 Mali ngày 26/11.

Ba trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cạnh tranh tấm vé đi tiếp của U17 Việt Nam. Vì vậy, việc hoàn thiện khâu chuẩn bị về chuyên môn, lực lượng và thể trạng sẽ đóng vai trò đáng kể trước khi đội tuyển bước vào những thử thách tại Qatar.

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