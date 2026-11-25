Trong cuộc phỏng vấn với FIFA, HLV Cristiano Roland khẳng định những gì U17 Việt Nam thể hiện tại FIFA U17 World Cup 2026 là điều phi thường. Ông đánh giá cao tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và khả năng thực hiện các phương án chiến thuật của các cầu thủ, đặc biệt trong hai trận đấu với U17 Bỉ và U17 New Zealand.

Nhìn lại trận ra quân gặp U17 Bỉ, nhà cầm quân người Brazil dùng hai từ “tự hào” để nói về màn trình diễn của các học trò. Theo ông, điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách các cầu thủ thực hiện những mục tiêu và phương án chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra.

Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

“Những gì các cầu thủ làm được thật phi thường. Cách họ cam kết thực hiện và hoàn thành những gì chúng tôi đã lên kế hoạch trong từng trận đấu đối với tôi là điều tuyệt vời. Với chúng tôi, lần đầu tiên có mặt tại đây thật sự rất đáng quý. Đây là cơ hội để các em học hỏi, trưởng thành và ngày càng có tính cạnh tranh cao hơn ở những giải đấu như thế này”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

HLV Cristiano Roland ấn tượng với những bàn thắng của U17 Việt Nam

Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt ấn tượng với hai bàn thắng của U17 Việt Nam trong trận hòa U17 Bỉ. Bàn mở tỷ số của Sỹ Bách sau tình huống phạt góc đánh dấu bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại một kỳ World Cup bóng đá 11 người. Trong khi đó, pha đá phạt góc thành bàn của Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục cho thấy khả năng xử lý kỹ thuật và sự sáng tạo của các cầu thủ trẻ.

HLV Cristiano Roland khen ngợi các học trò U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện dành nhiều thời gian tập luyện các tình huống cố định. Do không có lợi thế về thể hình so với nhiều đối thủ, U17 Việt Nam chủ động xây dựng những phương án phối hợp, tận dụng tốc độ di chuyển và khả năng thoát kèm để tạo bất ngờ.

“Chúng tôi tập luyện rất nhiều. Chúng tôi biết rằng khi đưa bóng trực tiếp từ chấm phạt góc vào vòng cấm, đội sẽ gặp nhiều bất lợi do đối thủ có thể hình cao lớn hơn. Vì vậy, chúng tôi xây dựng một số bài phối hợp, tận dụng sự di chuyển và tốc độ để gây bất ngờ. Hai bàn thắng trước U17 Bỉ cho thấy phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam là rất tốt. Công việc của huấn luyện viên là đưa ra các phương án, nhưng người quyết định trên sân chính là các cầu thủ”, ông phân tích.

Tinh thần không bỏ cuộc là điểm mạnh của U17 Việt Nam

Nếu trận đấu với U17 Bỉ ghi dấu ấn bởi những pha lập công đẹp mắt, cuộc đối đầu với U17 New Zealand lại cho thấy rõ tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam. Ba lần bị dẫn trước và ba lần gỡ hòa, U17 Việt Nam vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội đến những phút cuối cùng.

HLV Cristiano Roland gọi đó là “tinh thần Việt Nam”, phẩm chất giúp các học trò vượt qua khó khăn và không từ bỏ mục tiêu ngay cả khi đối đầu với những đội bóng có ưu thế vượt trội về thể hình, thể lực.

“Tôi nghĩ tất cả mọi người theo dõi đều thấy đó là một trận đấu giàu cảm xúc. Các cầu thủ đã thể hiện sức mạnh tinh thần và luôn vượt qua chính mình. Đó là bản chất bên trong các em: luôn nỗ lực vượt khó, không bao giờ bỏ cuộc và luôn chiến đấu vì mục tiêu. Đối đầu với một đội bóng rất mạnh, có thể hình và thể lực vượt trội, nhưng các em đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, chạy hết mình như mọi khi”, HLV Cristiano Roland nhận xét.

Nhà cầm quân người Brazil thừa nhận U17 Việt Nam vẫn mắc một số sai sót về chiến thuật và cá nhân. Tuy nhiên, ông đánh giá các cầu thủ đang tiến bộ qua từng ngày. Việc toàn đội kiên trì tìm kiếm bàn gỡ, giành lại điểm số và tiếp tục hướng đến chiến thắng ở cuối trận cho thấy tinh thần thi đấu đáng ghi nhận.

U17 Việt Nam thi đấu với tinh thần, quyết tâm rất cao ở U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF).

HLV Cristiano Roland cũng nhấn mạnh khả năng duy trì sự tập trung trong những tình huống bất lợi là yếu tố quan trọng. Ban huấn luyện thường xuyên đưa những tình huống giả định vào các buổi tập để giúp cầu thủ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và khả năng tuân thủ chiến thuật.

“Đôi khi sai sót xảy ra, không chỉ từ phía chúng tôi, nhưng các cầu thủ phải tiếp tục tập trung vào mục tiêu. Chúng tôi rèn luyện điều này ngay cả trong các buổi tập, tạo ra những tình huống để các em học cách không bỏ cuộc. Điều quan trọng là giữ được sự tập trung vào trận đấu, tinh thần đồng đội và chiến thuật. Các cầu thủ cần duy trì thái độ tích cực, không phản ứng giận dữ mà phải đối mặt với tình huống để tiếp tục thi đấu và chinh phục mục tiêu”, ông chia sẻ.

Sau hai lượt trận tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam có một điểm và vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp. Với HLV Cristiano Roland, giải đấu không chỉ mang đến cơ hội tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi lớn mà còn là bước đệm quan trọng để các cầu thủ trưởng thành, nâng cao năng lực cạnh tranh trong tương lai.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Mali ở lượt trận cuối vòng bảng ngày 26/11. Những màn trình diễn trước U17 Bỉ và U17 New Zealand là cơ sở để thầy trò HLV Cristiano Roland hướng tới trận đấu quyết định với tinh thần quyết tâm và khát vọng tiếp tục tạo dấu ấn tại giải đấu.