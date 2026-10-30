HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm quý giá cho World Cup

Trong hành trình chuẩn bị cho U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đã được LĐBĐ Việt Nam (VFF) tạo điều kiện tham gia các chuyến tập huấn quốc tế và thi đấu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao. Mới đây nhất, U17 Việt Nam có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với ba trận đấu tập gặp các đội bóng tại đây.

Trong cuộc phỏng vấn sau khi cùng U17 Việt Nam kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Cristiano Roland cho biết VFF đã tạo điều kiện để đội tuyển có môi trường chuẩn bị phù hợp, đáp ứng các yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện: “VFF đã mang đến các chuyến tập huấn quốc tế, giúp cầu thủ cọ xát, giao hữu với các đội mạnh. U17 Việt Nam đã đá 3 trận với đối thủ hơn tuổi ở Hàn Quốc. Họ đá ở cường độ cao, giúp cầu thủ có kinh nghiệm quý báu cho World Cup”.

HLV Cristiano Roland đánh giá cao quá trình chuẩn bị của U17 Việt Nam cho U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Theo HLV Cristiano Roland, giá trị của những trận đấu này không đơn thuần nằm ở kết quả. Các đối thủ có thể không vượt trội về tỷ số, nhưng lại sở hữu nền tảng thể chất tốt và tạo ra nhiều thử thách trong quá trình thi đấu. Đây là điều kiện cần thiết để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng thích nghi trước khi bước vào sân chơi thế giới.

HLV Cristiano Roland cũng bày tỏ sự trân trọng trước những hỗ trợ kịp thời và sự quan tâm, đầu tư của LĐBĐ Việt Nam: “VFF đã tạo điều kiện tốt nhất cho U17 Việt Nam, đáp ứng mọi đòi hỏi, yêu cầu của ban huấn luyện. Cảm ơn lãnh đạo VFF đã luôn đồng hành, hỗ trợ U17 Việt Nam”.

Nhà cầm quân người Brazil cho rằng sự đầu tư và đồng hành cần được nhìn nhận trong mối quan hệ lâu dài giữa thành quả chuyên môn và định hướng phát triển bóng đá trẻ: “Chúng tôi cũng hiểu vai trò của mình, hiểu rằng U17 Việt Nam đá tốt thì VFF sẽ đầu tư thêm nữa cho tương lai. Khi bóng đá trẻ được chăm chút, bóng đá Việt Nam sẽ có nền tảng vững vàng”.

Từ góc nhìn của HLV Cristiano Roland, U17 World Cup không phải đích đến cuối cùng của thế hệ cầu thủ này. Đây là một bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế, nhưng hành trình phát triển để vươn tới đội tuyển quốc gia vẫn còn nhiều thử thách.

Để những cầu thủ đang thi đấu ở cấp độ U17 có thể trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong 5-10 năm tới, các em cần được thi đấu thường xuyên, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và có điều kiện phát triển toàn diện. Trong đó, việc VFF chú trọng khoa học thể thao, dinh dưỡng và nâng cao nền tảng thể chất sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành của cầu thủ.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam có một ngày nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Dự kiến, đội sẽ sang UAE từ ngày 6/11 để tập huấn và thi đấu giao hữu. Theo HLV Cristiano Roland, mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo là duy trì cường độ thi đấu đã đạt được tại Hàn Quốc, đồng thời hoàn thiện thể trạng và thể lực để các cầu thủ có điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận ra quân tại U17 World Cup 2026.