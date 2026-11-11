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HLV Đinh Hồng Vinh khen ngợi học trò khi thắng đậm U23 Thái Lan

Thứ Tư, 07:30, 11/11/2026
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VOV.VN - HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam sau chiến thắng trước U23 Thái Lan, đồng thời xem kết quả này là món quà ý nghĩa dành tặng khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước.

HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng với màn trình diễn của U23 Việt Nam

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ sự hài lòng với tinh thần và thái độ thi đấu của toàn đội. Nhà cầm quân này gửi lời cảm ơn các cầu thủ sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng, qua đó mang đến niềm vui cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước.

“Tôi đánh giá cao tinh thần và thái độ thi đấu của các cầu thủ. Toàn đội đã có một trận đấu rất tuyệt vời. Tôi cảm ơn các học trò vì đã giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay, như một món quà dành tặng khán giả Gia Lai và người hâm mộ Việt Nam. Đây cũng là bước đệm để các cầu thủ tiếp tục hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

hlv Dinh hong vinh khen ngoi hoc tro khi thang dam u23 thai lan hinh anh 1
U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan (Ảnh: HT)

Bên cạnh việc ghi nhận kết quả tích cực, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ban huấn luyện sẽ nhanh chóng đánh giá lại màn trình diễn của toàn đội, phân tích những điểm cần cải thiện để các cầu thủ hoàn thiện hơn trước hai trận đấu tiếp theo.

Theo ông, U23 Việt Nam chỉ có quỹ thời gian chuẩn bị ngắn nhưng ban huấn luyện đã triển khai chu đáo các công việc chuyên môn. Khả năng gây sức ép và tạo ra khó khăn cho đối thủ từ những tình huống cố định cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển.

Đức Phú và Minh Tâm nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện

Chia sẻ về trường hợp tiền vệ Đức Phú, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết cầu thủ này hội quân muộn nhất đội. Vì vậy, ban huấn luyện đã trao đổi và cân nhắc kỹ tình trạng thể lực trước khi đưa ra phương án sử dụng phù hợp.

“Tôi đánh giá cao những đóng góp của Đức Phú. Dù mới gia nhập đội trong thời gian ngắn, cậu ấy vẫn thể hiện tinh thần và thái độ thi đấu rất tốt, góp phần vào kết quả tích cực của U23 Việt Nam”, HLV Đinh Hồng Vinh nhận xét.

Trong khi đó, Nguyễn Minh Tâm cũng để lại dấu ấn với màn trình diễn tích cực. Lý giải về quyết định lựa chọn cầu thủ này vào đội hình, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ông đã cân nhắc sau buổi tập trước trận.

hlv Dinh hong vinh khen ngoi hoc tro khi thang dam u23 thai lan hinh anh 2
HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng về các học trò (Ảnh: VFF).

Ban huấn luyện tiếp tục có buổi trao đổi riêng với Minh Tâm trong sáng ngày thi đấu, hướng dẫn cụ thể những yêu cầu chuyên môn và cách vận hành chiến thuật. Tiền vệ này đã đáp ứng tốt những chỉ đạo của ban huấn luyện khi bước vào trận đấu.

U23 Việt Nam hướng tới trận đấu tiếp theo với U23 Singapore

Sau chiến thắng trước U23 Thái Lan, HLV Đinh Hồng Vinh yêu cầu các bộ phận chuyên môn tập trung hỗ trợ cầu thủ phục hồi thể trạng, đồng thời phân tích kỹ đối thủ U23 Singapore.

“Chúng tôi luôn có sự chuẩn bị tốt nhất cho từng trận đấu. Sau trận này, tôi đề nghị bộ phận phân tích và đội ngũ y tế tập trung hỗ trợ các cầu thủ phục hồi thể trạng, đồng thời tiến hành phân tích, đánh giá đối thủ để U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp U23 Singapore, hướng tới một kết quả tích cực”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

Theo lịch trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Singapore diễn ra vào lúc 19h ngày 12/11. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

PV/VOV.VN
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