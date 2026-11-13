HLV Đinh Hồng Vinh thẳng thắn thừa nhận điểm yếu của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ hai Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 Quốc tế 2026. Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh chưa thực sự hài lòng khi các học trò tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết U23 Việt Nam đã lường trước những khó khăn khi đối thủ chủ động chơi phòng ngự lùi sâu: “Như chúng tôi đã dự đoán trước trận, U23 Singapore sẽ chơi lùi sâu đội hình và gây rất nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam trong việc tổ chức tấn công, xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Chính vì vậy, các cầu thủ gặp nhiều khó khăn trong việc tận dụng cơ hội. Đây là điều khiến tôi cảm thấy tiếc nuối”.

HLV Đinh Hồng Vinh chỉ ra điểm U23 Việt Nam cần cải thiện

Bên cạnh khả năng tổ chức tấn công, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế cũng ảnh hưởng đến màn trình diễn của U23 Việt Nam tại giải đấu.

Ông nhận định các cầu thủ có thể cải thiện khả năng phối hợp và dứt điểm nếu đội tuyển có thêm thời gian tập luyện, hoàn thiện lối chơi. “Cũng phải thừa nhận rằng U23 Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Tôi nghĩ, nếu có sự chuẩn bị tốt hơn, mọi thứ sẽ được cải thiện, đặc biệt là khả năng dứt điểm của các cầu thủ. Nhìn chung, mọi thứ sẽ thay đổi và tốt hơn trong tương lai”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận U23 Việt Nam phung phí cơ hội (Ảnh: VFF).

Đánh giá về cơ hội cạnh tranh chức vô địch Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 Quốc tế 2026, HLV Đinh Hồng Vinh chưa muốn đặt nặng kết quả. Thay vào đó, ông yêu cầu các cầu thủ tập trung hồi phục thể lực, phân tích chuyên môn và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu với U23 Qatar.

“Trong bóng đá, khó có thể nói trước điều gì khi luôn có những bất ngờ xảy ra trước khi bóng lăn. Điều quan trọng lúc này là sau trận đấu, các cầu thủ sẽ tập trung hồi phục và nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích, đánh giá để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp U23 Qatar.

Tại giải đấu này, mục tiêu đầu tiên của U23 Việt Nam là cống hiến những trận đấu hay cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Nhà cầm quân này cũng dành lời khen cho tiền vệ Lê Văn Quang Duyệt, cầu thủ để lại dấu ấn tích cực sau hai trận đấu vừa qua. HLV Đinh Hồng Vinh tiết lộ ông mới chỉ có dịp theo dõi Quang Duyệt thi đấu khoảng 30 phút trong trận HAGL gặp Đà Nẵng trước khi quyết định trao cơ hội cho tiền vệ sinh năm 2005 tại giải đấu lần này.

“Sau trận thắng Singapore, tôi đã dành lời khen cho Quang Duyệt. Trước khi giải đấu diễn ra, tôi chỉ xem Duyệt thi đấu khoảng 30 phút trong trận HAGL gặp Đà Nẵng và quyết định trao cho cậu ấy cơ hội thử sức ở giải lần này, nhằm chuẩn bị lực lượng cho năm 2027.

Duyệt sinh năm 2005. Qua hai trận đấu vừa qua, cậu ấy đã để lại ấn tượng tốt. Duyệt là một cầu thủ có chất lượng, luôn nỗ lực và khát khao tiến xa hơn trong tương lai”, ông đánh giá.

Nguyễn Bảo Long tiết lộ về bàn thắng bằng gót chân

Ở phía các cầu thủ, Nguyễn Bảo Long không giấu được niềm vui sau khi ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore.

Bảo Long ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Chia sẻ về pha lập công bằng gót chân, cầu thủ này thừa nhận bàn thắng đến khá bất ngờ và xuất phát từ phản xạ bản năng. “Đây là bàn thắng khá bất ngờ và khiến em cảm thấy rất vui. Trong sự nghiệp, em chưa bao giờ ghi bàn bằng gót chân. Đó là bàn thắng theo bản năng, khi bóng lập bập đến chân và em tình cờ có được pha lập công”, Bảo Long cho biết.

Tiền vệ này cũng nhấn mạnh sự cạnh tranh vị trí trong đội hình U23 Việt Nam là yếu tố cần thiết để mỗi cầu thủ tiến bộ. “Việc cạnh tranh luôn rất cần thiết cho sự phát triển của đội bóng. Các cầu thủ phải nỗ lực hết mình mỗi khi được trao cơ hội”, Bảo Long chia sẻ.