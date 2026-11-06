HLV Jorge Jesus muốn Ronaldo tiếp tục đồng hành cùng tuyển Bồ Đào Nha

HLV Jorge Jesus phản ứng khi Ronaldo giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha

Ngày 5/11, Ronaldo gây bất ngờ khi thông báo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha, khép lại 23 năm gắn bó và cống hiến cho đội bóng nước nhà. Việc CR7 giã từ sự nghiệp quốc tế khiến nhiều cổ động viên tiếc nuối.

Ngay sau khi Ronaldo giã từ sự nghiệp quốc tế, HLV Jorge Jesus đã có những chia sẻ với truyền thông về quyết định của CR7, ông cho biết: “Ronaldo là biểu tượng của bóng đá thế giới, là niềm tự hào của Bồ Đào Nha và đội tuyển quốc gia. Trong suốt những năm qua, cậu ấy đã cống hiến rất nhiều cho đội tuyển. Ronaldo còn là hình mẫu của giới trẻ Bồ Đào Nha, trong đó phần lớn người hâm mộ cậu ấy là những người trẻ tuổi”.

HLV Jorge Jesus của Bồ Đào Nha (Ảnh: Reuters).

HLV Jorge Jesus chia sẻ thêm: “Tôi từng có cơ hội làm việc cùng Ronaldo trong một năm tại Al Nassr. Vì vậy, cậu ấy sẽ luôn là biểu tượng của đội tuyển, của người dân Bồ Đào Nha và lịch sử bóng đá nước nhà.

Tại khán phòng của đội tuyển, tôi đã yêu cầu đặt một bức ảnh lớn của Ronaldo để các cầu thủ trẻ cũng như những đồng đội thường xuyên sinh hoạt và làm việc tại đó luôn nhìn thấy hình ảnh của một tấm gương đáng noi theo”.

Nói về quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế của Ronaldo, ông Jorge Jesus cho rằng: “Đây hoàn toàn là quyết định của Cristiano. Trước đợt triệu tập đầu tiên, chúng tôi đã có dịp trao đổi về vấn đề này. Tôi từng đề nghị cậu ấy tiếp tục thi đấu và đồng hành cùng tôi, bởi tôi cần Ronaldo ở bên cạnh.

Tuy nhiên, tôi phải tôn trọng quyết định của cậu ấy. Ronaldo sẽ luôn ở trong trái tim người dân Bồ Đào Nha và đội tuyển quốc gia. Không có gì phải bàn cãi, cậu ấy mãi là một biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha”.