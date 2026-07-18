English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HLV Jorn Andersen: “Đội tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng”

Thứ Bảy, 21:31, 18/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phát biểu sau thất bại 0-4 trước đội tuyển Việt Nam, HLV trưởng Myanmar Jorn Andersen thừa nhận đối thủ đã thể hiện đẳng cấp vượt trội và giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng.

“Đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu rất tốt và xứng đáng giành chiến thắng. Khoảng cách về trình độ giữa hai đội được thể hiện khá rõ ở trận đấu này. Đây là một trận đấu rất khó khăn với Myanmar và chúng tôi đã để thủng lưới từ những tình huống tương đối dễ dàng. Toàn đội cần rút ra nhiều bài học và sẽ nỗ lực cải thiện sau trận đấu này” - chiến lược gia người Na Uy chia sẻ.

hlv jorn andersen Doi tuyen viet nam xung dang gianh chien thang hinh anh 1
HLV Jorn Andersen thừa nhận Việt Nam thắng xứng đáng (Ảnh: Trần Tiến).

Đánh giá về mục tiêu trong thời gian tới, HLV Jorn Andersen khẳng định ông sẽ tiếp tục hoàn thiện đội bóng để hướng tới ASEAN Cup 2026: “Tôi sẽ cố gắng giúp các cầu thủ tiến bộ qua từng trận đấu để Myanmar có thể đạt kết quả tốt hơn tại ASEAN Cup. Chúng tôi cần tiếp tục hoàn thiện cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu”.

Nhận xét về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, HLV Jorn Andersen đặc biệt ấn tượng với chất lượng của hàng công: “Đội tuyển Việt Nam sở hữu ba cầu thủ nhập tịch có chất lượng rất cao trên hàng công và họ đã tạo ra sự khác biệt lớn trong trận đấu này. Việc được đối đầu với những cầu thủ như vậy cũng là bài học quý giá để các cầu thủ Myanmar tích lũy thêm kinh nghiệm và tiếp tục phát triển”.

Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn.

 

Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐT Việt Nam chạy đà hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026
ĐT Việt Nam chạy đà hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam chạy đà hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Myanmar với tỷ số 4-0 trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tối 18/7 trên sân Thái Nguyên.

ĐT Việt Nam chạy đà hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam chạy đà hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam chạy đà hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Myanmar với tỷ số 4-0 trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tối 18/7 trên sân Thái Nguyên.

Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc ghi bàn, ĐT Việt Nam thắng đậm Myanmar
Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc ghi bàn, ĐT Việt Nam thắng đậm Myanmar

VOV.VN - Xuân Son, Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc ghi bàn, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước Myanmar trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tối 18/7 tại Thái Nguyên.

Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc ghi bàn, ĐT Việt Nam thắng đậm Myanmar

Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc ghi bàn, ĐT Việt Nam thắng đậm Myanmar

VOV.VN - Xuân Son, Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc ghi bàn, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước Myanmar trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tối 18/7 tại Thái Nguyên.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/7: ĐT Việt Nam gặp Myanmar
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/7: ĐT Việt Nam gặp Myanmar

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/7, ĐT Việt Nam gặp ĐT Myanmar trong trận giao hữu diễn ra tại Thái Nguyên.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/7: ĐT Việt Nam gặp Myanmar

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/7: ĐT Việt Nam gặp Myanmar

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 18/7, ĐT Việt Nam gặp ĐT Myanmar trong trận giao hữu diễn ra tại Thái Nguyên.

HLV Myanmar e ngại bộ 3 “Hên – Lộc – Son” của ĐT Việt Nam
HLV Myanmar e ngại bộ 3 “Hên – Lộc – Son” của ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Jorn Andersen dè chừng bộ 3 tấn công Đỗ Hoàng Hên – Nguyễn Tài Lộc – Nguyễn Xuân Son của ĐT Việt Nam, trước khi cùng ĐT Myanmar bước vào trận giao hữu trên sân vận động Thái Nguyên.

HLV Myanmar e ngại bộ 3 “Hên – Lộc – Son” của ĐT Việt Nam

HLV Myanmar e ngại bộ 3 “Hên – Lộc – Son” của ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Jorn Andersen dè chừng bộ 3 tấn công Đỗ Hoàng Hên – Nguyễn Tài Lộc – Nguyễn Xuân Son của ĐT Việt Nam, trước khi cùng ĐT Myanmar bước vào trận giao hữu trên sân vận động Thái Nguyên.

Quang Hải trải lòng về trọng trách đặc biệt ở ĐT Việt Nam
Quang Hải trải lòng về trọng trách đặc biệt ở ĐT Việt Nam

VOV.VN - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải bày tỏ niềm vinh dự và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được tín nhiệm trao băng đội trưởng ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Quang Hải trải lòng về trọng trách đặc biệt ở ĐT Việt Nam

Quang Hải trải lòng về trọng trách đặc biệt ở ĐT Việt Nam

VOV.VN - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải bày tỏ niềm vinh dự và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được tín nhiệm trao băng đội trưởng ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế