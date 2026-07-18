HLV Jorn Andersen: “Đội tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng”

“Đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu rất tốt và xứng đáng giành chiến thắng. Khoảng cách về trình độ giữa hai đội được thể hiện khá rõ ở trận đấu này. Đây là một trận đấu rất khó khăn với Myanmar và chúng tôi đã để thủng lưới từ những tình huống tương đối dễ dàng. Toàn đội cần rút ra nhiều bài học và sẽ nỗ lực cải thiện sau trận đấu này” - chiến lược gia người Na Uy chia sẻ.

HLV Jorn Andersen thừa nhận Việt Nam thắng xứng đáng (Ảnh: Trần Tiến).

Đánh giá về mục tiêu trong thời gian tới, HLV Jorn Andersen khẳng định ông sẽ tiếp tục hoàn thiện đội bóng để hướng tới ASEAN Cup 2026: “Tôi sẽ cố gắng giúp các cầu thủ tiến bộ qua từng trận đấu để Myanmar có thể đạt kết quả tốt hơn tại ASEAN Cup. Chúng tôi cần tiếp tục hoàn thiện cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu”.

Nhận xét về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, HLV Jorn Andersen đặc biệt ấn tượng với chất lượng của hàng công: “Đội tuyển Việt Nam sở hữu ba cầu thủ nhập tịch có chất lượng rất cao trên hàng công và họ đã tạo ra sự khác biệt lớn trong trận đấu này. Việc được đối đầu với những cầu thủ như vậy cũng là bài học quý giá để các cầu thủ Myanmar tích lũy thêm kinh nghiệm và tiếp tục phát triển”.

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ĐT Việt Nam chạy đà hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026 VOV.VN - ĐT Việt Nam chạy đà hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Myanmar với tỷ số 4-0 trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tối 18/7 trên sân Thái Nguyên.