HLV Kim Sang Sik có động thái bất ngờ ở danh sách ĐT Việt Nam

Trong những diễn biến mới nhất, HLV trưởng Kim Sang Sik tiếp tục bổ sung nhân sự cho ĐT Việt Nam chuẩn bị tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế diễn ra trong tháng 11/2026. Cầu thủ tiếp theo được triệu tập là tiền vệ Khuất Văn Khang của CLB Thể Công Viettel.

Ảnh: VFF.

Khuất Văn Khang trưởng thành từ hệ thống đào tạo bóng đá Viettel và từng bước khẳng định vị trí tại đội một Thể Công Viettel. Ở cấp độ đội tuyển, Khuất Văn Khang là gương mặt giàu kinh nghiệm trong lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam. Anh từng tham dự nhiều giải đấu quốc tế ở các cấp độ U19, U20 và U23, trong đó có ba kỳ VCK U23 châu Á liên tiếp. Tại VCK U23 châu Á 2026, Khuất Văn Khang được HLV Kim Sang Sik tin tưởng giao băng đội trưởng và cùng các đồng đội giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Tiền vệ sinh năm 2003 cũng đã có những đóng góp trong hành trình chinh phục các danh hiệu của bóng đá Việt Nam, với chức vô địch ASEAN Cup 2024 cùng ĐTQG và HCV SEA Games 33 trong màu áo U22 Việt Nam. Khả năng thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí cũng là một điểm mạnh, giúp Khuất Văn Khang có thể đáp ứng những yêu cầu chiến thuật khác nhau của ban huấn luyện.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8/11, chuẩn bị tham dự giải giao hữu FIFA Days tháng 11/2026 với hai trận đấu gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11 và Kyrgyzstan ngày 17/11 trên sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình.