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HLV Kim Sang Sik hé lộ đội hình tuyển Việt Nam khi đấu Kyrgyzstan

Thứ Hai, 15:13, 16/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik xác nhận thủ môn Trung Kiên sẽ bắt chính, đồng thời trao cơ hội cho nhiều nhân tố mới trong đội hình tuyển Việt Nam ở trận gặp Kyrgyzstan.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

HLV Kim Sang Sik hé lộ đội hình tuyển Việt Nam

Trước trận đấu với Kyrgyzstan tại giải giao hữu quốc tế 2026, HLV Kim Sang Sik xác nhận đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý, thủ môn Trung Kiên được trao suất bắt chính, bên cạnh những điều chỉnh ở hàng tiền vệ và tiền đạo.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thử nghiệm nhân sự trong đợt tập trung lần này, đặc biệt khi đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026.

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Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vs Kyrgyzstan diễn ra vào lúc 19h ngày 17/11.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Ở đợt tập trung lần này, việc sử dụng các gương mặt mới ở đội tuyển rất quan trọng. Trận đấu ngày mai, thủ môn Trung Kiên sẽ có tên trong đội hình xuất phát. Bên cạnh đó, chắc chắn có nhiều nhân tố mới được tôi trao cơ hội thể hiện, không chỉ có ở vị trí thủ môn mà còn ở hàng tiền vệ, tiền đạo cũng có những thay đổi”.

HLV Kim Sang Sik cho biết ban huấn luyện đánh giá các cầu thủ có trình độ tương đương và muốn khai thác tối đa năng lực của từng người. Dù ưu tiên thử nghiệm đội hình, đội tuyển Việt Nam vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng để khép lại năm 2026.

HLV Kim Sang Sik đánh giá cao Kyrgyzstan

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang Sik cho rằng Kyrgyzstan sở hữu thể hình, thể lực và kỹ thuật tốt hơn Đài Bắc Trung Hoa. Trong khi đó, việc sử dụng nhiều cầu thủ mới khiến đội tuyển Việt Nam chưa đạt được sự ổn định trong cách tổ chức lối chơi.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc tin tưởng sự gắn kết giữa các cầu thủ sẽ giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua khó khăn. Ông nhấn mạnh: “Điều quan trọng là tất cả các cầu thủ đều có sự gắn kết. Tuyển Việt Nam cố gắng vượt qua khó khăn để giành chiến thắng dành tặng người hâm mộ”.

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U23 Việt Nam nhận được sự chúc mừng của HLV Kim Sang Sik (Ảnh: HAGL).

Bên cạnh trận đấu của đội tuyển quốc gia, HLV Kim Sang Sik cũng dành sự quan tâm đến màn trình diễn của U23 Việt Nam tại giải U23 Quốc tế 2026. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chúc mừng U23 Việt Nam và HLV Đinh Hồng Vinh sau chức vô địch. Ông đánh giá cao sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ, đặc biệt là tiền đạo Minh Tâm, người ghi bàn vào lưới U23 Qatar. HLV Kim Sang Sik cho rằng U23 Việt Nam đã vượt qua những khó khăn về lực lượng để đạt kết quả cao nhất tại giải đấu.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong năm 2026. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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HAGL đối diện với thực tế phũ phàng sau U23 Quốc tế 2026

VOV.VN - Các cầu thủ trưởng thành từ HAGL góp công lớn vào chức vô địch của U23 Việt Nam tại giải giao hữu U23 Quốc tế 2026. Tuy nhiên, khi trở lại V-League 2026/2027, họ phải đối diện với một thực tế hoàn toàn khác là cuộc chiến trụ hạng đầy khắc nghiệt của đội bóng phố Núi.

PV/VOV.VN
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