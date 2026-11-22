HLV Kim Sang Sik để ngỏ tương lai

Hợp đồng giữa HLV Kim Sang Sik và VFF sẽ hết hạn vào tháng 2/2027. Vì vậy, tương lai của chiến lược gia người Hàn Quốc trở thành chủ đề được truyền thông và người hâm mộ quan tâm trong thời gian qua.

Trong buổi họp báo sau trận đấu với Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường, HLV Kim Sang Sik cũng đề cập đến vấn đề này. Ông cho biết: “Hiện tại, tôi chưa có kế hoạch nào cả. Tôi và người đại diện sẽ cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gặp nhau, qua đó bàn về tương lai”.

HLV Kim Sang Sik lên tiếng về tương lai (Ảnh: Dương Thuật).

Đáng chú ý, trước khi kết thúc buổi họp báo, nhà cầm quân sinh năm 1976 gửi lời cảm ơn tới các phóng viên đã đồng hành cùng đội tuyển trong thời gian ông làm việc tại Việt Nam. Ông còn chụp ảnh chung với toàn bộ phóng viên và bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục có cơ hội làm việc cùng nhau.

HLV Kim Sang Sik chụp ảnh cùng phóng viên (Ảnh: Minh Hoàng).

Những chia sẻ này cho thấy HLV Kim Sang Sik vẫn dành nhiều tình cảm cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, VFF đã có động thái đề nghị gia hạn hợp đồng, mở ra khả năng hai bên tiếp tục đồng hành trong giai đoạn tới.

HLV Kim Sang Sik nên tiếp tục hay dừng lại?

Đây không phải câu hỏi dễ trả lời, ngay cả với chính HLV Kim Sang Sik. Quyết định tiếp tục hay dừng lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ điều khoản hợp đồng, mục tiêu chuyên môn, nhiệm vụ được giao cho tới tham vọng của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Thực tế, trong nhiệm kỳ vừa qua, HLV Kim Sang Sik đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng bóng đá Việt Nam. Ông giành chức vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games, HCĐ U23 châu Á và hai chức vô địch ASEAN Cup.

Đặc biệt, ông trở thành HLV đầu tiên giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cùng đội tuyển thiết lập chuỗi 26 trận bất bại và giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Những thành tích ấy giúp HLV Kim Sang Sik ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Vì vậy, nếu ông lựa chọn dừng lại trên đỉnh vinh quang, đó cũng là quyết định dễ hiểu.

HLV Kim Sang Sik đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam (Ảnh: Dương Thuật).

Ở chiều ngược lại, nếu tiếp tục gắn bó, HLV Kim Sang Sik sẽ phải đối diện với những thử thách lớn hơn. Khi đã chinh phục phần lớn danh hiệu ở cấp độ khu vực, nhiệm vụ tiếp theo của ông không chỉ là duy trì thành tích mà còn phải giúp bóng đá Việt Nam tạo ra bước tiến mới về chất lượng chuyên môn.

Dù bóng đá Việt Nam hiện sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch và Việt kiều chất lượng, việc tạo ra sự đột phá về lối chơi và thành tích vẫn không đơn giản. Bởi ngay tại Đông Nam Á, Malaysia và Indonesia ngày càng mạnh lên nhờ chính sách nhập tịch, trong khi Thái Lan vẫn luôn là đối thủ đáng gờm.

Ở cấp độ châu lục, đội tuyển Việt Nam đã có những bước tiến nhất định và trở lại tốp 100 FIFA. Tuy nhiên, mục tiêu cạnh tranh chức vô địch Asian Cup hay giành vé dự World Cup vẫn là thách thức rất lớn. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng HLV Kim Sang Sik mà còn đòi hỏi chiến lược phát triển dài hạn của cả nền bóng đá.

HLV Kim Sang Sik đã gặt hái nhiều thành công trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng duy trì thành tích và tạo ra bước đột phá tiếp theo là câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu tiếp tục ở lại, ông cần sẵn sàng đối diện với áp lực và những kỳ vọng lớn hơn.

Vì vậy, lựa chọn dừng lại hay tiếp tục gắn bó phụ thuộc vào tham vọng của chính nhà cầm quân sinh năm 1976, cũng như định hướng và mục tiêu mà VFF đặt ra. Dù quyết định thế nào, những đóng góp của HLV Kim Sang Sik trong thời gian qua vẫn là dấu ấn đáng ghi nhận của bóng đá Việt Nam.

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