HLV Kim Sang Sik nói gì về màn ra mắt ĐT Việt Nam ấn tượng của Olaha Mạnh Đức?

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Tối 11/11, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa. Đây là trận đấu mà cầu thủ nhập tịch Olaha Mạnh Đức có màn ra mắt đội tuyển và đã thi đấu rất tốt với một bàn thắng.

HLV Kim Sang Sik. (Ảnh: Như Đạt).

Chia sẻ về những gì Olaha Mạnh Đức đã thể hiện, HLV Kim Sang Sik nói: "Tôi cảm nhận được rằng các cầu thủ có gốc nước ngoài rất am hiểu văn hóa Việt Nam vì họ đã có thời gian dài sinh sống và thi đấu tại đây. Khi lên đội tuyển, họ hòa nhập rất nhanh. Triết lý của tôi không dựa dẫm vào một ngôi sao, mà là gắn kết cả đội để tạo ra kết quả tốt nhất. Chúng ta chơi bóng vì một tập thể, không phải vì bất kỳ cầu thủ nào.

Cầu thủ nào cũng đã trải qua quá trình thi đấu tại V-League và đấu trường quốc tế. Dù trạng thái thể lực có phần mệt mỏi, tất cả vẫn thi đấu hết mình. Tôi cảm ơn tất cả các cầu thủ.

Nếu dành lời khen, trước tiên tôi xin chúc mừng Olaha. Đây là trận đấu đầu tiên của cậu ấy và Olaha đã ghi bàn. Chúc mừng Thành Chung. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đảm nhận vai trò đội trưởng và đã chỉ huy hàng thủ rất tốt".

Sau trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa, ĐT Việt Nam sẽ có màn so tài với Kyrgyzstan ở lượt trận tiếp theo của giải giao hữu quốc tế tháng 11/2026 vào ngày 17/11/2026.