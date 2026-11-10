Phát biểu trong buổi họp báo trước ngày khởi tranh giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, HLV Kim Sang Sik bày tỏ niềm vui khi ĐT Việt Nam trở lại thi đấu trên sân Thiên Trường sau vài tháng.

HLV Kim Sang Sik cùng đội trưởng Thành Chung đại diện ĐT Việt Nam tham dự buổi họp báo trước giải bóng đá giao hữu Casper Cup 2026 (Ảnh: Hoài Thương)

HLV Kim sang Sik chia sẻ: “Hai trận đấu sắp tới với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan là 2 trận đấu cuối trong năm nay và tôi cũng như các cầu thủ sẽ cố gắng thi đấu hết mình để đem về 2 chiến thắng tạo niềm vui cho người hâm mộ”.

Một trong những vấn đề được quan tâm là quyết định triệu tập Đình Bắc trong bối cảnh cầu thủ này liên tục phải thi đấu ở cấp CLB. HLV Kim Sang Sik thừa nhận quá trình lựa chọn nhân sự gặp nhiều khó khăn do một số cầu thủ chấn thương hoặc có dấu hiệu quá tải sau khi thi đấu tại V-League.

HLV Kim Sang Sik tiết lộ lý do vẫn triệu tập Đình Bắc lên ĐT Việt Nam (Ảnh: Hoài Thương)

Riêng với Đình Bắc, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “Đây là cầu thủ trẻ đã thi đấu với mật độ dày trong thời gian qua. Tuy nhiên, cậu ấy có sức khỏe tốt và ý chí chiến đấu cao nên tôi tin cậu ấy vẫn sẽ thi đấu tốt cho ĐT Việt Nam ở đợt hội quân lần này”.

Bên cạnh Đình Bắc, sự xuất hiện của các tân binh như Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải cũng nhận được sự chú ý. HLV Kim Sang Sik cho biết: “Đây là hai cái tên có phong độ tốt tại CLB của mình”, đồng thời nhấn mạnh ban huấn luyện sẽ kết hợp những cầu thủ mới với các tuyển thủ giàu kinh nghiệm để xây dựng lối chơi tốt nhất cho đội tuyển.

Ở đợt hội quân này, Thành Chung được trao băng đội trưởng và xem đó là vinh dự lớn. Trung vệ của ĐT Việt Nam chia sẻ: “Bản thân em và các đồng đội hướng đến giải đấu này đương nhiên với mục tiêu cao nhất”, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng dìu dắt các cầu thủ trẻ, động viên tinh thần đồng đội để xây dựng tập thể tốt nhất.

Trung vệ Thành Chung phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Hoài Thương)

Việc Asian Cup bị hoãn khiến HLV Kim Sang Sik không giấu được sự tiếc nuối, bởi đây là điều đáng buồn với ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Hiện tại, ĐT Việt Nam chỉ hướng tới 2 trận đấu cuối trong năm nay. Đây là mục tiêu duy nhất hiện tại”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Mathew Ross của ĐT Đài Bắc Trung Hoa đánh giá Casper Cup là cơ hội quan trọng để chuẩn bị cho năm 2027, nhất là khi đội bóng của ông sẽ đối đầu hai đối thủ chất lượng là Việt Nam và Kyrgyzstan. Nhà cầm quân này cho biết: “Với Đài Bắc Trung Hoa, năm nay rất khó khăn, đây mới là trận thứ hai cấp ĐTQG nam”.

HLV Mathew Ross phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Hoài Thương)

Ông Mathew Ross cũng thừa nhận việc phân tích ĐT Việt Nam không đơn giản khi cả hai đội đều có nhiều thay đổi về lực lượng. Đài Bắc Trung Hoa chỉ có một buổi tập trước giải, trong khi hai cầu thủ mới hội quân vào trưa ngày họp báo; vì vậy, ban huấn luyện ưu tiên hoàn thiện triết lý và cách vận hành đội bóng khi có hoặc không có bóng.

Khi được hỏi về Đình Bắc, HLV Mathew Ross xác nhận đã theo dõi cầu thủ này thi đấu, nhưng chưa đưa ra đánh giá cụ thể: “Dĩ nhiên, tôi có xem. Tôi sẽ đưa ra đánh giá của tôi sau trận ngày mai”.

Trong khi đó, HLV Urmat Abdukaimov của ĐT Kyrgyzstan xem giải đấu là bước chuẩn bị quan trọng cho tương lai, đặc biệt hướng tới vòng loại World Cup 2030 sau khi Asian Cup bị hoãn. Ông cho biết một số cầu thủ gặp chấn thương, nhưng đây vẫn là dịp để thử nghiệm nhân tố mới và giúp các học trò có thêm thời gian tiếp nhận triết lý của ban huấn luyện.

HLV Urmat Abdukaimov phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Hoài Thương)

Cầu thủ Tamirlan Kozubaev cũng bày tỏ sự háo hức trước giải đấu dù vừa trải qua hành trình di chuyển dài. Anh chia sẻ: “Tôi mới tới nơi, hành trình bay dài, nhưng rất háo hức được gặp Đài Loan và Việt Nam. Hy vọng đội tuyển sẽ đạt kết quả tốt”.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h00 ngày 11/11, trước khi chạm trán Kyrgyzstan lúc 19h00 ngày 17/11. Xen giữa hai trận đấu này là cuộc so tài giữa Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan lúc 19h00 ngày 14/11, tất cả đều diễn ra trên sân Thiên Trường, Ninh Bình.