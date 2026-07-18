HLV Kim Sang Sik: “Xuân Son bị đau sau trận đấu với Myanmar”

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HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Tôi xin cảm ơn người hâm mộ Thái Nguyên đã đến sân rất đông và cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam. Sự ủng hộ của các khán giả là nguồn động lực rất lớn để các cầu thủ thi đấu và cống hiến”.

Đánh giá về màn trình diễn của đội nhà, chiến lược gia người Hàn Quốc hài lòng với những thử nghiệm về nhân sự, đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt kiều. HLV Kim Sang Sik cho rằng: “Hôm nay chúng tôi sử dụng ba cầu thủ nhập tịch cùng một cầu thủ Việt kiều. Họ đều thi đấu tốt và góp phần tạo nên một trận đấu chất lượng. Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam đã được cải thiện đáng kể nhờ sự bổ sung này. Tôi và ban huấn luyện sẽ tiếp tục nghiên cứu để phát huy tối đa khả năng của họ, đồng thời chuẩn bị thêm nhiều phương án về chiến thuật và thể lực trước khi bước vào ASEAN Cup 2026”.

HLV Kim Sang Sik hài lòng với màn trình diễn của ĐT Việt Nam (Ảnh: Trần Tiến).

HLV Kim Sang Sik cũng cập nhật tình hình của tiền đạo Xuân Son sau khi cầu thủ này gặp vấn đề ở cuối trận: “Xuân Son có cảm thấy đau sau trận đấu. Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ để xác định liệu cậu ấy có gặp chấn thương hay không. Việc Xuân Son và Đình Bắc đều đang có khát khao cống hiến là tín hiệu rất tích cực, giúp đội tuyển có thêm nhiều phương án trên hàng công”.

Nói về quyết định bố trí Đình Bắc thi đấu ở vị trí wing-back, nhà cầm quân 49 tuổi cho biết đây là phương án đã được chuẩn bị từ trước: “Tôi đã thử nghiệm Đình Bắc ở vị trí wing-back ngay từ thời gian tập huấn tại Hàn Quốc. Tôi tin rằng dù đá chính hay vào sân từ ghế dự bị, Đình Bắc vẫn có thể phát huy tối đa phẩm chất và đóng góp tích cực cho lối chơi của đội tuyển”.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik đánh giá cao điều kiện thi đấu tại Thái Nguyên: “Mặt sân Thái Nguyên có chất lượng rất tốt, tạo điều kiện để các cầu thủ triển khai lối chơi và thi đấu hiệu quả. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành, cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục ASEAN Cup 2026 sắp tới”.