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HLV Kyrgyzstan nói điều bất ngờ khi có lợi thế trước ĐT Việt Nam

Chủ Nhật, 05:00, 15/11/2026
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VOV.VN - Những chia sẻ của HLV Urmat Abdukaimov bên phía ĐT Kyrgyzstan khi đại diện Trung Á đang tạm thời có lợi thế trước ĐT Việt Nam trong cuộc đua vô địch giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường.

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ĐT Việt Nam chính thức mất ưu thế trong cuộc đua vô địch giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường sau khi Kyrgyzstan thắng Đài Bắc Trung Hoa 3-0. Ở lượt trận cuối vào ngày 17/11, Kyrgyzstan chỉ cần hòa là vô địch trong khi ĐT Việt Nam buộc phải thắng. 

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HLV Urmat Abdukaimov của ĐT Kyrgyzstan. (Ảnh: VFF). 

Chia sẻ khi ĐT Kyrgyzstan đang tạm có lợi thế trước ĐT Việt Nam, HLV Urmat Abdukaimov của đội bóng Trung Á cho biết ông đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa cũng như một số trận gần đây của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Theo nhà cầm quân này, đội tuyển Việt Nam có tổ chức tốt trong cả tấn công lẫn phòng ngự, sở hữu chất lượng chuyên môn đáng chú ý. 

HLV Urmat Abdukaimov cũng tiết lộ đã trao đổi với Odilzhon Abdurakhmanov – cầu thủ đang thi đấu tại V-League trong màu áo CLB Thanh Hóa – để tìm hiểu thêm về các cầu thủ Việt Nam cũng như điều kiện thi đấu.

Ông đánh giá Abdurakhmanov có sự am hiểu về bóng đá Việt Nam, đang thể hiện phong độ tốt và là đội trưởng của CLB Thanh Hóa. Thuyền trưởng của ĐT Kyrgyzstan cũng nhận định V-League là một giải đấu có chất lượng và Kyrgyzstan may mắn khi có một cầu thủ như Abdurakhmanov trong đội hình.

Khi được hỏi về cầu thủ Việt Nam gây ấn tượng, HLV Urmat Abdukaimov nhắc đến Nguyễn Đình Bắc. Ông đánh giá tiền đạo này là một cầu thủ rất tốt, thuộc nhóm những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Kyrgyzstan trong khuôn khổ lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường.  sẽ diễn ra lúc 19h ngày 17/11. 

PV/VOV.VN
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