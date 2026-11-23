CLB CAHN đang phải căng mình thi đấu trên 4 mặt trận ở mùa giải 2026/2027. Lịch thi đấu dày đặc không chỉ bào mòn thể lực của các cầu thủ mà còn khiến HLV Mano Polking đau đầu vì cơn bão chấn thương.

Trước cuộc tiếp đón Vissel Kobe tại Cúp C1 châu Á, HLV Mano Polking thừa nhận khó khăn về tình hình lực lượng. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng CLB CAHN khẳng định quyết tâm thi đấu sòng phẳng và giành kết quả tốt trước đội khách tới từ Nhật Bản.

"Chúng tôi sẽ đưa ra một đội hình mạnh, đủ chất lượng và động lực cho trận đấu lớn này. Trong 2 trận đấu tại Hàng Đẫy ở Cúp C1 châu Á gặp Kashima Antlers và Kyoto Sanga, toàn đội đã cống hiến hết mình trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Chúng tôi muốn lặp lại màn trình diễn ấy với một kết quả tốt hơn" - HLV Mano Polking tuyên bố.

HLV Mano Polking và thủ môn Nguyễn Filip trong buổi họp báo trước trận gặp Vissel Kobe. (Ảnh: CLB CAHN)

Cùng chung quan điểm với người thầy, thủ môn Nguyễn Filip cho biết: "Được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy cùng sự tiếp sức của người hâm mộ luôn là lợi thế lớn. Vissel Kobe có cầu thủ chất lượng ở mọi vị trí nên chúng tôi tập trung nghiên cứu cách vận hành lối chơi của cả tập thể họ, hy vọng sẽ tái hiện màn trình diễn tốt như trận gặp Kashima Antlers nhưng với kết quả tích cực hơn."

Vissel Kobe là đội bóng Nhật Bản thứ 4 mà CLB CAHN chạm trán tại Cúp C1 châu Á mùa này. Trước đó, đại diện V-League đã thua Gamba Osaka 1-4 trên sân khách, thua Kashima Antlers 0-1 trên sân nhà và hòa Kyoto Sanga 0-0 trên sân nhà.

Hiện tại, CLB CAHN đang có 4 điểm sau 4 lượt trận tại Cúp C1 châu Á và đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng khu vực phía Đông, kém 3 điểm so với vị trí giành quyền đi tiếp. Đại diện V-League đã làm nên lịch sử khi hạ Shanghai Port 3-2 trên sân khách và đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở đấu trường châu lục.

Theo lịch thi đấu Cúp C1 châu Á 2026/2027, trận CLB CAHN gặp Vissel Kobe sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 24/11 trên sân Hàng Đẫy.

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