HLV Michael Carrick nhận tin dữ trước trận MU đấu Chelsea ở vòng 9 Ngoại hạng Anh

Đòn giáng mạnh vào Sesko và Carrick

Theo truyền thông Anh, tiền đạo Benjamin Sesko sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài, buộc MU tìm phương án thay thế trên hàng công khi lịch thi đấu mùa đông đang đến gần.

Sesko chưa có lần nào đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa này. Trong khi đó, lần gần nhất cựu tiền đạo RB Leipzig ra sân trong một trận đấu chính thức cho Quỷ đỏ là thất bại trước Brighton tại Cúp Liên đoàn Anh ngày 16/9.

Benjamin Sesko đã phải vật lộn với chấn thương xương ống đồng dai dẳng trong vài tháng qua (Ảnh: Reuters)

Đội ngũ y tế MU đang đánh giá liệu chấn thương mới có liên quan đến vấn đề ở xương ống đồng từng khiến Sesko phải nghỉ thi đấu vào cuối mùa trước hay không. Khi đó, tiền đạo này gặp vấn đề sau pha va chạm mạnh với Ibrahima Konate trong trận đấu với Liverpool hồi tháng 5.

Thông tin về Sesko xuất hiện vào thời điểm không thuận lợi với Carrick, khi ông đang chịu sức ép sau hàng loạt kết quả kém cỏi. MU hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, đánh dấu khởi đầu mùa giải tệ nhất trong lịch sử đội bóng tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Hàng công MU thiếu hụt nhân sự

Việc Sesko phải nghỉ dài hạn phơi bày rõ hơn vấn đề chiều sâu đội hình của MU, đặc biệt khi MU không bổ sung thêm trung phong trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ban lãnh đạo từng hy vọng thanh lý Joshua Zirkzee để mở đường đón nhân sự mới, nhưng tiền đạo người Hà Lan vẫn ở lại Old Trafford dù nhận được sự quan tâm vào phút chót từ Everton và Fiorentina.

Thống kê khiêm tốn của Benjamin Sesko trong màu áo MU ở mùa giải 2026/27 (Ảnh: The Sun)

Mùa trước, hàng công MU có đóng góp đáng kể từ Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, khi cả ba đều ghi ít nhất 10 bàn tại Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh Sesko vắng mặt, gánh nặng ghi bàn sẽ dồn nhiều hơn lên Mbeumo, một trong hai cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của MU mùa này với 4 pha lập công.

Khả năng ghi bàn hạn chế càng khiến MU chịu thêm áp lực khi đội bóng đã chi những khoản tiền đáng kể để tăng cường hàng công. Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford bỏ tổng cộng 108,5 triệu Bảng để chiêu mộ Rasmus Hojlund và Zirkzee trong hai kỳ chuyển nhượng mùa hè liên tiếp, trước khi tiếp tục chi 74 triệu bảng đưa Sesko từ Leipzig về Manchester vào năm ngoái.

Trước khi dính chấn thương, Sesko đã có 6 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này và ghi 2 bàn thắng. Tính từ khi gia nhập Quỷ đỏ, tiền đạo người Slovenia đã thi đấu 38 trận, đóng góp 14 bàn.

Carrick chờ lời giải giữa khủng hoảng

Phát biểu với truyền thông, Carrick cho biết MU vẫn đang tiến hành đánh giá để xác định chính xác mức độ nghiêm trọng của chấn thương. “Chúng tôi hy vọng sẽ sớm có được bức tranh rõ ràng”, nhà cầm quân này chia sẻ, đồng thời cho biết đội bóng có thể cập nhật thêm thông tin vào cuối tuần.

HLV Michael Carrick "ngồi trên đống lửa" sau chuỗi kết quả bết bát của MU thời gian qua (Ảnh: Reuters)

“Hiện tại, một số công việc vẫn đang được tiến hành, vì vậy chúng ta hãy chờ xem kết quả sẽ như thế nào”, Carrick nói thêm. Tuy nhiên, những thông tin mới nhất về Sesko lại mang đến kịch bản không mong muốn cho MU, ngay trước trận đấu với Chelsea ở vòng 9 Ngoại hạng Anh và chuỗi trận có thể ảnh hưởng lớn đến mùa giải của Quỷ đỏ.

Theo lịch thi đấu, MU sẽ làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea vào lúc 19h30 ngày 31/10 (giờ Việt Nam).

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB