Mourinho tuyên bố đanh thép về mục tiêu vô địch La Liga

Real Madrid thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng 2-1 trước Barcelona ở vòng 10 La Liga 2026/2027 ngay trên sân Nou Camp. Hai bàn thắng của Real Madrid được ghi do công của Mbappe, bàn thắng của đội chủ nhà thuộc về Raphinha.

Chia sẻ với truyền thông sau trận Barcelona 1-2 Real Madrid, HLV Mourinho cho biết: “Đây là một chiến thắng tuyệt vời, nhưng khi trở lại tập luyện, tôi sẽ không để bất kỳ ai quá tự mãn. Nếu hôm nay chúng tôi thắng nhưng cuối tuần tới lại thất bại trên sân Racing Santander thì sao? Real Madrid thi đấu để vô địch giải đấu, chứ không chỉ để thắng tại Camp Nou. Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên”.

HLV Mourinho cảnh báo học trò sau trận thắng Barcelona (Ảnh: Reuters).

Đánh giá về trận El Clasico, “Người đặc biệt” cho rằng: “Tôi nghĩ đây là một trận đấu tuyệt vời, có chất lượng chuyên môn cao. Những người yêu bóng đá trên khắp thế giới đều dõi theo trận đấu và họ đã không phải thất vọng. Các cầu thủ của chúng tôi thi đấu xuất sắc, tổ chức tốt, tập trung và thể hiện lòng dũng cảm. Đây là chiến thắng xứng đáng của toàn đội trước một đối thủ mạnh”.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng dành lời khen cho thủ môn Lunin, người bắt chính thay Courtois vì bị ốm: “Tôi chỉ nói với Lunin trước trận rằng cậu ấy tập luyện để thi đấu, chứ không phải chỉ ngồi dự bị. Chúng tôi có thủ môn xuất sắc nhất thế giới, nhưng hôm nay toàn đội không than phiền khi Courtois không thể ra sân. Tập thể này rất mạnh”.

Chiến thắng trước Barcelona giúp Real Madrid có được 24 điểm sau 10 vòng đấu, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đại kình địch 3 điểm trong cuộc đua vô địch. Theo lịch thi đấu, Los Blancos sẽ gặp Racing Santander ở vòng 11 vào ngày 1/11 tới.

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất: Real Madrid hâm nóng cuộc đua vô địch VOV.VN - Real Madrid đánh bại Barcelona 2-1 ngay tại Camp Nou, tạo dấu ấn lớn trong cuộc đua vô địch La Liga 2026/2027. Sau vòng 10, Barcelona vẫn dẫn đầu với 27 điểm, nhưng Atletico Madrid và Real Madrid đang bám đuổi quyết liệt với lần lượt 25 và 24 điểm.

