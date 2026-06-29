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HLV Park Hang Seo cúi đầu xin lỗi vì ĐT Hàn Quốc thất bại ở World Cup 2026

Thứ Hai, 05:19, 29/06/2026
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VOV.VN - HLV Park Hang Seo cúi đầu xin lỗi giới truyền thông và người hâm mộ sau thất bại của ĐT Hàn Quốc tại Cup 2026.

Theo hãng thông tấn Yonhap, HLV Park Hang Seo đã chủ trì cuộc họp báo tại nơi đóng quân của ĐT Hàn Quốc ở Zapopan (Mexico). Thay mặt LĐBĐ Hàn Quốc, ông Park đã cúi đầu xin lỗi trước giới truyền thông và người hâm mộ vì kết quả thất vọng của đội nhà tại World Cup 2026.

Với vai trò Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo là người trực tiếp phục trách hoạt động của ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2026. Tuy nhiên, đội bóng xứ kim chi đã bị loại ngay từ vòng bảng.

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HLV Park Hang Seo cúi đầu xin lỗi trước giới truyền thông và người hâm mộ sau khi ĐT Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: Yonhap)

“Thay mặt LĐBĐ Hàn Quốc, tôi chân thành xin lỗi vì đội tuyển không thể mang đến kết quả như mong đợi tại World Cup 2026. Ban huấn luyện, các cầu thủ và toàn bộ đội ngũ của ĐT Hàn Quốc đã nỗ lực trong quá trình chuẩn bị và thi đấu. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đền đáp tình cảm của người hâm mộ bằng thành tích xứng đáng” – HLV Park Hang Seo nói.

“LĐBĐ Hàn Quốc sẽ nghiêm túc nhìn nhận vấn đề và rút ra bài học từ thất bại này để hướng tới tương lai, cũng như vực dậy ĐT Hàn Quốc sau nỗi thất vọng tại World Cup 2026. Một lần nữa, tôi xin cúi đầu xin lỗi người hâm mộ đã luôn sát cánh cùng đội tuyển” – HLV Park Hang Seo phát biểu thêm.

Tại bảng A World Cup 2026, Hàn Quốc đứng thứ 3 với 3 điểm sau khi thắng CH Séc 2-1, thua Mexico 0-1 và thua Nam Phi 0-1. Son Heung Min và các đồng đội không thể lọt vào nhóm 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Cũng trong buổi họp báo này, HLV Hong Myung Bo đã từ chức HLV trưởng ĐT Hàn Quốc. Nhà cầm quân 57 tuổi gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và hy vọng ĐT Hàn Quốc sẽ sớm giành lại sự tin tưởng của giới mộ điệu.

Hoàng Long/VOV.VN
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