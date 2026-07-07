HLV Park Hang Seo từ chức sau thất bại của ĐT Hàn Quốc ở World Cup 2026

Theo kênh Yonhap News TV, HLV Park Hang Seo đã từ chức Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) sau thất bại của ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2026.

Cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam nhậm chức Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc vào tháng 4/2025. HLV Park Hang Seo là 1 thành viên trong Ủy ban điều hành thứ 55, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc Chung Mong Gyu.

Tại World Cup 2026, ông Park đảm nhận vai trò trưởng đoàn của ĐT Hàn Quốc. Tuy nhiên, đội bóng xứ kim chi đã trình diễn lối chơi nhạt nhòa và dừng bước ngay từ vòng bảng sau khi thắng CH Séc 2-1, thua Mexico 0-1, thua Nam Phi 0-1.

HLV Park Hang Seo cúi đầu xin lỗi trước giới truyền thông và người hâm mộ sau khi ĐT Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: Yonhap)

Trước khi ĐT Hàn Quốc rời Mexico về nước, HLV Park Hang Seo đã chủ trì cuộc họp báo tại trung tâm huấn luyện Zapopan. Ông Park đã cúi đầu xin lỗi trước giới truyền thông và người hâm mộ vì kết quả thất vọng của đội nhà tại World Cup 2026.

“Thay mặt LĐBĐ Hàn Quốc, tôi chân thành xin lỗi vì đội tuyển không thể mang đến kết quả như mong đợi tại World Cup 2026. Ban huấn luyện, các cầu thủ và toàn bộ đội ngũ của ĐT Hàn Quốc đã nỗ lực trong quá trình chuẩn bị và thi đấu. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đền đáp tình cảm của người hâm mộ bằng thành tích xứng đáng” – HLV Park Hang Seo nói tại cuộc họp báo ở Mexico.

Thất bại ở World Cup 2026 cũng khiến HLV Hong Myung Bo từ chức HLV trưởng ĐT Hàn Quốc và ông Chung Mong Gyu từ chức Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ tại LĐBĐ Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo sẽ sang Thái Lan dẫn dắt đội bóng Kanchanaburi ở Thai League 2.