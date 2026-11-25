HLV Mano Polking đánh giá cao màn trình diễn của CAHN

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Mano Polking đánh giá cao tinh thần thi đấu, khả năng tổ chức lối chơi và sự tập trung của các học trò. Nhà cầm quân này cho rằng CAHN đã có màn trình diễn xứng đáng trước một trong những đội bóng hàng đầu châu Á.

“Xuất sắc là từ để miêu tả trận đấu này. Cuối cùng, chúng tôi đã nhận được những gì mình xứng đáng có sau màn trình diễn tốt trước một đội bóng hàng đầu châu Á. Từ cách chơi bóng, cách chiến đấu cho đến khả năng kiểm soát những tình huống chuyển trạng thái, tất cả đều tuyệt vời” - HLV Polking chia sẻ.

HLV Mano Polking ấn tượng với màn trình diễn của học trò (Ảnh: Hoài Thương).

HLV Polking cho biết: “Chúng tôi biết điều từng xảy ra trước đây, khi đội chơi tốt trong hiệp 1 nhưng sau đó lại sa sút. Chúng tôi đã nói chuyện rất quyết liệt trong giờ nghỉ. Tôi nói rằng tôi không muốn điều đó xảy ra thêm lần nào nữa. Điều rất quan trọng là ngay cả sau khi nhận bàn thua, chúng tôi vẫn duy trì được tinh thần, sự đoàn kết và liên tục trao đổi với nhau. Tôi thực sự tự hào về các cầu thủ và cách họ đang chơi bóng”.

Mặc dù giành chiến thắng lịch sử, nhưng HLV Polking khẳng định: “CLB CAHN không có nhiều thời gian để ăn mừng. Điều cần thiết lúc này là nghỉ ngơi, bởi chúng tôi vẫn muốn vô địch V-League và cần những điểm số ở đó. Chúng tôi sẽ ăn mừng trong vài giờ và sau đó lại tiếp tục làm việc”.