HLV Polking quyết tâm cùng CAHN gây bất ngờ trên đất Trung Quốc

CAHN sẵn sàng đối đầu Shanghai Port

Sáng nay (26/10), HLV trưởng Polking và tiền vệ Damià Sabater Tous tham gia họp báo trước trận đấu giữa Shanghai Port FC với CAHN tại lượt trận thứ 3 vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/27. Đại diện đội bóng Việt Nam khẳng định quyết tâm thi đấu tốt, hướng tới những điểm số đầu tiên tại giải đấu.

Phát biểu tại buổi họp báo, HLV Polking cho biết CAHN đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng trước cuộc đối đầu với đại diện Trung Quốc, ông cho biết: “Chúng tôi đã có mặt tại đây từ hai ngày trước để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ. Toàn đội đã có buổi tập rất chất lượng vào ngày hôm qua và cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng”.

HLV Polking khẳng định CAHN sẵn sàng đối đầu Shanghai Port (Ảnh: CLB CAHN).

“AFC Champions League Elite là đấu trường hoàn toàn mới mẻ, nhưng chúng tôi thực sự tận hưởng hành trình này. CAHN đến đây với một mục tiêu rất rõ ràng, đó là thi đấu một trận thật tốt, đại diện cho bóng đá Việt Nam một cách xứng đáng nhất và nỗ lực giành những điểm số đầu tiên tại giải đấu” – thuyền trưởng của CAHN chia sẻ thêm.

HLV Polking nhấn mạnh sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần sẵn sàng của toàn đội trước thử thách mang tên Shanghai Port. CAHN đặt mục tiêu thể hiện năng lực, bản lĩnh và quyết tâm cạnh tranh tại đấu trường châu lục.

Trong khi đó, tiền vệ Damià Sabater Tous cũng thể hiện sự tự tin trước trận đấu. Cầu thủ này khẳng định: “Như huấn luyện viên đã nói, chúng tôi rất tự hào khi được đại diện cho Việt Nam tại giải đấu này. Dù biết đây sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi đã làm rất tốt ở hai trận vừa qua. Giờ là lúc toàn đội sẵn sàng bước vào sân để nỗ lực giành kết quả tốt nhất trước Shanghai Port”.

Cuộc đối đầu với Shanghai Port là thử thách quan trọng đối với CAHN trong hành trình tại AFC Champions League Elite mùa giải 2026/27. Trận đấu này diễn ra vào lúc 17h ngày 27/10, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.