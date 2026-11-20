Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) nhận thất bại 1-3 trước Johor Darul Ta’zim ở lượt trận thứ hai Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027. Sau trận đấu, HLV Mano Polking đã chia sẻ những suy nghĩ của mình trên trang cá nhân, đồng thời gửi thông điệp tới người hâm mộ đội bóng.

Nhà cầm quân người Đức khẳng định CAHN sẽ không từ bỏ cuộc đua và tiếp tục chiến đấu sau thất bại này: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, luôn luôn như vậy! Mọi người cũng đừng quá lo lắng. Tôi hiểu rằng những con số thống kê không thể quyết định chiến thắng, bởi điều quan trọng nhất vẫn là kết quả cuối cùng.

Tuy nhiên, trước hết, chúng tôi phải chứng minh mình đủ khả năng cạnh tranh và hôm nay, CAHN một lần nữa đã làm được điều đó. Các cầu thủ đã cống hiến hết mình, thi đấu với tinh thần chiến đấu rất cao. Điều duy nhất chúng tôi còn thiếu là khả năng tận dụng cơ hội”.

HLV Polking bác bỏ ý tưởng chiêu mộ ồ ạt ngoại binh

Bên cạnh việc động viên các học trò, HLV Mano Polking cũng đề cập đến định hướng xây dựng lực lượng của CAHN. Ông khẳng định đội bóng không có ý định chiêu mộ số lượng lớn cầu thủ nước ngoài để phục vụ tham vọng thành tích.

“Chúng tôi sẽ không chiêu mộ 15-20 ngoại binh để đạt được những mục tiêu của mình. CAHN sẽ luôn duy trì sự cân bằng hợp lý giữa cầu thủ Việt Nam và cầu thủ nước ngoài. Bên cạnh mục tiêu giành chiến thắng, chúng tôi còn muốn đóng góp vào sự phát triển của các cầu thủ nội và chứng minh rằng bóng đá Việt Nam có đủ chất lượng để làm được điều đó” - HLV Polking nhấn mạnh.

HLV Polking tin tưởng CAHN sẽ tiến bộ và phát triển hơn nữa (Ảnh: Hoài Thương).

Trong cuộc đối đầu với Johor Darul Ta’zim, CAHN khởi đầu thuận lợi khi sớm có bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, đội bóng ngành Công an không duy trì được lợi thế sau giờ nghỉ. Đại diện Việt Nam để đối thủ gia tăng sức ép và ghi liên tiếp các bàn thắng, qua đó hoàn tất màn ngược dòng với tỷ số 3-1.

Thất bại này khiến CAHN chưa thể có được kết quả như kỳ vọng tại Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027. Dù vậy, thông điệp của HLV Polking cho thấy nhà cầm quân này vẫn đặt niềm tin vào khả năng cạnh tranh của đội bóng, đồng thời kiên định với định hướng phát triển dựa trên sự kết hợp giữa cầu thủ Việt Nam và ngoại binh.

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