HLV Popov quyết tâm cùng Thể Công Viettel thắng đội bóng Hàn Quốc ở Cúp châu Á

Thể Công Viettel sẽ tiếp đón FC Seoul trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng E Cúp C2 châu Á 2026/27 vào lúc 19h15 ngày 28/10 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội, Dù đối thủ được đánh giá cao về chất lượng đội hình, HLV Velizar Popov khẳng định đội bóng áo lính vẫn hướng đến mục tiêu giành chiến thắng.

Thể Công Viettel sẽ đối đầu FC Seoul tại lượt trận 3 vòng bảng Cúp C2 châu Á 2026/27 (Ảnh: Hoài Thương)

Thể Công Viettel quyết thắng FC Seoul ở Cúp C2 châu Á 2026/27

Phát biểu trước trận đấu, nhà cầm quân người Bulgaria nhấn mạnh Thể Công Viettel luôn đặt mục tiêu giành 3 điểm, bất kể đối thủ là ai. Ông cho rằng các cầu thủ đã nỗ lực trong hai lượt trận đầu tiên tại Cúp C2 châu Á, nhưng kết quả chưa phản ánh đúng những gì toàn đội thể hiện.

“Với Thể Công Viettel, mục tiêu của chúng tôi trong mọi trận đấu luôn là chiến thắng. Ở hai trận đầu tiên tại Cúp C2 châu Á, các cầu thủ đã thi đấu tốt, nỗ lực hết mình nhưng kết quả lại không như mong đợi”, HLV Popov chia sẻ.

Bên cạnh kết quả thi đấu, chiến lược gia người Bulgaria cũng đề cập đến những tình huống gây tranh cãi liên quan đến trọng tài khi giải đấu không áp dụng công nghệ VAR. Theo ông, Thể Công Viettel đã gặp bất lợi trong ít nhất 4 tình huống ở hai trận vừa qua, qua đó có thể ảnh hưởng đến kết quả trước Melbourne Victory và Persib Bandung.

“Giải đấu này không có VAR. Vì thế, trong hai trận đấu vừa qua, có ít nhất 4 tình huống chúng tôi gặp bất lợi”, HLV Popov nói, đồng thời cho rằng nếu có VAR, Thể Công Viettel có thể đã thắng Melbourne Victory và không gặp nhiều khó khăn trước Persib Bandung.

Dù không hài lòng với một số quyết định, ông khẳng định muốn tập trung vào chuyên môn thay vì tiếp tục tranh luận về công tác trọng tài. Nhà cầm quân này cũng thừa nhận đội bóng chưa có lực lượng mạnh nhất khi một số cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương nhưng chưa đủ thể trạng để đá chính.

HLV Velizar Popov quyết tâm cùng Thể Công Viettel đánh bại FC Seoul (Ảnh: CLB Thể Công Viettel)

Đánh giá về FC Seoul, HLV Popov xem đại diện Hàn Quốc là đội mạnh nhất bảng đấu, sở hữu chất lượng đội hình vượt trội và nền tảng thể lực đáng chú ý. Dù đối thủ từng sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở hai lượt trận đầu tiên, Thể Công Viettel vẫn phải chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì sự tập trung tối đa.

“Dù FC Seoul sử dụng đội hình nào, Thể Công Viettel cũng phải duy trì sự tập trung tối đa”, HLV Popov nhấn mạnh, đồng thời khẳng định các cầu thủ cần chiến đấu đến những phút cuối cùng để hướng tới chiến thắng và thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Cùng tham dự buổi họp báo, tiền vệ Khuất Văn Khang thừa nhận Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn khó khăn khi phong độ chưa đáp ứng kỳ vọng. Tuy nhiên, anh khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết mình trước FC Seoul.

Với lợi thế sân nhà Hàng Đẫy, Thể Công Viettel đứng trước cơ hội cải thiện tình thế tại Cúp C2 châu Á sau hai lượt trận chưa đạt kết quả như mong đợi. Trước thử thách mang tên FC Seoul, quyết tâm của HLV Popov cùng các học trò sẽ là yếu tố quan trọng trong hành trình tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải đấu.