Sau khi U17 Việt Nam kết thúc hành trình tại U17 World Cup 2026, HLV Roland đã có những chia sẻ xúc động với các cầu thủ. Nhà cầm quân gốc Brazil bật khóc và dành những lời cảm ơn đến những gương mặt trẻ đã thi đấu hết mình ở sân chơi lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17.

Ảnh: VFF.

Đánh giá về màn trình diễn của đội ở giải đấu này, HLV Roland chia sẻ: "Tôi chỉ muốn gửi một thông điệp đến các cầu thủ của mình, đó là tôi rất tự hào và các em xứng đáng được tuyên dương. Điều rất quan trọng ở thời điểm này là chúng ta có thể nhìn lại chặng đường lịch sử mà các em đã đi qua, một hành trình mang lại rất nhiều bài học. Đây là lứa cầu thủ xứng đáng nhận được nhiều sự đầu tư và quan tâm hơn nữa, và các em sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam".

HLV Cristiano Roland thừa nhận các cầu thủ không tránh khỏi nỗi buồn khi đã nỗ lực hết mình nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn, một phần do những khó khăn về thể trạng. Tuy nhiên, ông khẳng định điều quan trọng là các học trò đã thể hiện tinh thần thi đấu cống hiến và cần tiếp tục lấy đó làm nền tảng để trưởng thành.

Nhà cầm quân 50 tuổi nói: "Tôi động viên các em hãy vui lên vì những gì chúng ta thể hiện đã là quá tốt rồi. Hãy tiếp tục cố gắng rèn luyện, thi đấu nhiều hơn nữa để trở thành tương lai của bóng đá Việt Nam.

Thể trạng là một vấn đề mà tất cả chúng ta phải cùng nhau nhìn lại, chứ không phải chỉ riêng cá nhân tôi, bởi đây là bức tranh chung của toàn bộ nền bóng đá. Ở cương vị huấn luyện viên, việc tôi phải làm là động viên các em thi đấu tốt nhất có thể trong khả năng của mình. Tôi cũng rất mong các cầu thủ trẻ sẽ nhận được sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa, để hướng tới những điều tốt nhất cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Ảnh: VFF.

Khi chúng ta đã làm việc bằng niềm tin, khát khao và niềm đam mê bóng đá, thì lúc không đạt được kết quả như mong muốn, việc nảy sinh cảm xúc hay xúc động là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, trong bóng đá, điều quan trọng nhất là sự nỗ lực hết mình, cố gắng vượt qua chính bản thân sau mỗi ngày tập luyện, sau mỗi trận đấu để làm tốt hơn. Từ những kết quả chưa đạt được như vậy, chúng ta phải biến cảm xúc đó thành động lực để chinh phục những mục tiêu trong tương lai".

Hành trình tại U17 World Cup 2026 sẽ khép lại khi đội tuyển U17 Việt Nam lên đường trở về nước vào tối 27/11. Phần lớn các cầu thủ sẽ trở về CLB để thi đấu vòng loại U19 Quốc gia 2026/2027 khởi tranh giữa tháng 12 tới.

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