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HLV Roland chỉ ra điểm mạnh của U17 Việt Nam trước thềm U17 World Cup 2026

Thứ Năm, 10:38, 05/11/2026
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VOV.VN - HLV Cristiano Roland thẳng thắng chỉ ra cả điểm mạnh và hạn chế của U17 Việt Nam nhằm đưa ra chiến thuật hợp lý cho các trận đấu tại U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam vừa trải qua chuyến tập huấn Hàn Quốc với ba trận đấu tập nhằm chuẩn bị cho U17 World Cup 2026. Sáng nay 5/11, U17 Việt Nam có buổi tập cuối tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển sang UAE tập huấn, sau đó sang Qatar tham dự U17 World Cup 2026.

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HLV Cristiano Roland tự tin trước trận đấu với U17 Malaysia (Ảnh: Đức Minh)

Chia sẻ sau buổi tập, HLV Roland cho biết: “Sau 7 tuần chuẩn bị, tôi nghĩ đến hiện tại các cầu thủ đều đáp ứng được việc có thể chơi theo cách chúng ta đã chuẩn bị. Nhưng giai đoạn chuẩn bị chưa kết thúc, chúng tôi vẫn còn chuyến tập huấn ở UAE trước khi bước vào trận đấu chính thức tại World Cup. Các cầu thủ đều cố gắng mỗi ngày và tôi tin đến trận đầu tiên, chúng tôi sẽ có trạng thái tốt nhất”.

Về mặt lực lượng, HLV Roland xác nhận sẽ có 3 cầu thủ không thể sang UAE để tham dự chuyến tập huấn. Đồng thời sau chuyến tập huấn, đội sẽ chốt danh sách đăng ký cầu thủ tham dự U17 World Cup 2026 với 21 cái tên, đồng nghĩa với việc 4 cầu thủ nữa sẽ không thể góp mặt ở giải đấu.

Đồng thời, HLV Roland cũng thẳng thắn chỉ ra điểm mạnh cũng như hạn chế của U17 Việt Nam: “Như mọi người đã biết, thể hình và thể trạng không phải là điểm mạnh của các cầu thủ U17 Việt Nam. Điểm mạnh nhất của đội là tốc độ và kỹ thuật cá nhân. Để phát huy điều này, chúng ta cần kiểm soát tốt các tình huống không bóng trước khi triển khai các phương án tấn công. Chúng tôi đang chuẩn bị lối chơi dựa trên các yếu tố này”.

“Tôi rất vui khi nghe các cầu thủ chia sẻ về mục tiêu của đội. Điều này chứng tỏ các cầu thủ rất khát khao đạt kết quả tốt. Chúng tôi luôn dạy các cầu thủ sự nghiêm túc trong công việc và thành quả hiện tại là nhờ sự nỗ lực đó. Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị nền tảng tốt nhất để toàn đội tự tin thi đấu và đạt được mục tiêu đề ra”.

U17 Việt Nam đang nhận được sự quan tâm và yêu mến của người hâm mộ khi góp mặt tại World Cup. HLV Roland thay mặt toàn đội gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, đồng thời mong khán giả tiếp tục ủng hộ, cổ vũ để tiếp thêm động lực cho các cầu thủ thi đấu tại U17 World Cup 2026.

hlv roland chi ra diem manh cua u17 viet nam truoc them u17 world cup 2026 hinh anh 2
Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại vòng bảng U17 World Cup 2026.
Như Đạt/VOV.VN
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