Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

U17 Việt Nam đã có màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với U17 New Zealand ở lượt trận thứ 2 tại bảng G. Các học trò của HLV Cristiano Roland 3 lần bị đối phương dẫn trước nhưng đã chiến đấu tới cùng để lần lượt có bàn gỡ nhờ công của Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Trọng Đại Nhân và Hoàng Trọng Duy Khang, qua đó có điểm số đầu tiên tại U17 World Cup 2026.

Sau trận đấu, HLV Cristiano Roland thừa nhận mục tiêu ban đầu của U17 Việt Nam là giành chiến thắng. Ông cũng tiết lộ, U17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị trước những đòn tấn công của U17 New Zealand nhưng vẫn để thủng lưới đáng tiếc.

“Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Đáng tiếc là đội đã để thủng lưới ở những tình huống mà ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị. Dù vậy, các cầu thủ đã chiến đấu đến cùng để tìm kiếm điểm số. Bây giờ, toàn đội cần sửa chữa những sai sót, rút kinh nghiệm từ trận đấu này và hướng đến cuộc đối đầu tiếp theo” - HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Ảnh: VFF

Dù vậy, HLV Cristiano Roland vẫn ghi nhận nỗ lực của các học trò khi không bỏ cuộc và chiến đấu đến những phút cuối để giành lại một điểm. Ông nhấn mạnh, U17 Việt Nam đã vượt qua những bất lợi về thể chất để ghi bàn trước đối thủ có ưu thế về thể hình và sức mạnh.

“Điều mọi người có thể dễ dàng nhận ra là sự khác biệt về thể chất, vóc dáng giữa hai đội. U17 New Zealand có lợi thế đó. Nhưng chúng tôi đã ghi được ba bàn trước một đội bóng mạnh hơn về thể chất và chiến đấu đến cùng để tìm kiếm chiến thắng. Tại World Cup lần này, U17 Việt Nam đã ghi tổng cộng năm bàn vào lưới những đối thủ có ưu thế thể chất rất lớn. Đó là thành quả từ sự nỗ lực của các cầu thủ” - HLV Cristiano Roland cho hay.

“Ghi bàn ở World Cup mang lại cảm xúc rất lớn. Các cầu thủ có quyền ăn mừng, nhưng sau đó phải nhanh chóng trở lại thi đấu và làm tốt hơn. Đó cũng là một phần của quá trình học hỏi, trưởng thành” - Nhà cầm quân người Brazil nói thêm.

Ảnh: VFF

Ở lượt trận cuối tại bảng G, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Mali lúc 20h00 ngày 26/11. HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện sẽ phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để có sự chuẩn bị phù hợp. Ông cũng kỳ vọng U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu tích cực và có thêm một màn trình diễn đáng nhớ.

"Các cầu thủ đã có 2 trận đấu tuyệt vời. Tôi luôn nói với các em rằng dù kết quả thế nào, tôi vẫn ở bên cạnh để hỗ trợ quá trình phát triển của từng người. Mục tiêu ở trận cuối là giúp các em tiếp tục tỏa sáng, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ và tất cả những người đang dõi theo U17 Việt Nam" - HLV Cristiano Roland nói.