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Sau trận đấu của U17 Việt Nam trước U17 Bỉ ở lượt trận mở màn bảng G VCK FIFA U17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu và những gì các học trò đã thể hiện, đặc biệt là việc các cầu thủ đã ghi hai bàn thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Ảnh: VFF.

Nhận định về đối thủ, nhà cầm quân người Brazil cho rằng U17 Bỉ sở hữu chất lượng chuyên môn rất tốt và có sự khác biệt về đẳng cấp. Tuy nhiên, U17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu những điểm mạnh, điểm yếu của đối phương để tìm kiếm cơ hội khai thác.

HLV người Brazil nói: "Đối thủ có chất lượng rất tốt và là một cái tên tầm cỡ hoàn toàn khác. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về khả năng của đối thủ cũng như những điều có thể tận dụng trong trận đấu để ghi được những bàn thắng như vậy. Tôi rất tự hào về những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân".

Theo HLV Cristiano Roland, việc U17 Việt Nam sớm có bàn mở tỷ số cũng khiến đối thủ đẩy cao đội hình và gia tăng cường độ tấn công. Trước sức ép liên tục từ U17 Bỉ, đội tuyển đã bộc lộ những khoảng trống trong phòng ngự, đồng thời gặp khó khăn về thể lực khi phải duy trì cường độ thi đấu cao.

HLV của U17 Việt Nam chia sẻ thêm: “Sau bàn thắng đầu tiên, đối thủ đẩy lên rất cao và đưa chúng tôi vào một cường độ thi đấu rất nhanh. Thể lực cũng là một khó khăn của chúng tôi. Khi đối thủ gia tăng sức ép, đội tuyển đã để lộ những khoảng trống và họ tận dụng được điều đó”.

Về kế hoạch tiếp theo, HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện sẽ phân tích lại trận đấu với U17 Bỉ, đánh giá những điểm đã làm tốt cũng như những hạn chế cần khắc phục, từ đó xây dựng phương án phù hợp cho lượt trận kế tiếp.