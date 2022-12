HLV Santos bất ngờ nói về mối quan hệ với Ronaldo

Ronaldo không được HLV Santos xếp đá chính ở trận đấu với Thụy Sĩ tại vòng 1/8 World Cup 2022. Dù không có Ronaldo trong đội hình, nhưng Bồ Đào Nha đã thắng đối thủ với tỉ số 6-1 nhờ màn tỏa sáng ấn tượng của Goncalo Ramos với 3 bàn thắng, 1 kiến tạo.

Trước tin đồn cho rằng Ronaldo bị trừng phạt về thái độ khi bị thay ra ở trận thua Hàn Quốc, HLV Santos đã lên tiếng, nói về mối quan hệ của mình với cậu học trò.

HLV Santos để Ronaldo dự bị ở trận đấu với Thụy Sĩ (Ảnh: Reuters).

HLV Santos cho hay: “Tôi luôn có mối quan hệ rất thân thiết với Ronaldo. Tôi biết Ronaldo từ khi cậu ấy 19 tuổi ở Sporting Lisbon. Khi tôi làm việc ở Bồ Đào Nha từ năm 2014 thì mối quan hệ này ngày càng phát triển”.

Bên cạnh đó, HLV Santos khẳng định, Ronaldo vẫn có vai trò quan trọng ở Bồ Đào Nha. Nhưng, khi được hỏi về khả năng CR7 được đá chính ở trận gặp Morocco hay không, vị truyền trưởng này đã trả lời rất khôn khéo.

HLV Santos cho biết: “Ronaldo hoặc những cầu thủ người dự bị hoàn toàn có thể được sự dụng. Tôi có 26 cầu thủ, nhưng 2 người không thể thi đấu vì chấn thương nên 24 cầu thủ còn lại hoàn toàn có thể được ra sân. Nếu họ không đá chính thì có thể vào sân từ băng ghế dự bị”.

Khi được hỏi về Morocco, đối thủ tiếp theo ở vòng tứ kết, HLV Santos đánh giá: “Họ là đội bóng mạnh, họ thắng Tây Ban Nha không phải do may mắn. Do đó, chúng tôi phải tập trung cao độ ở trận đấu với họ vì nó sẽ rất khó khăn”./.