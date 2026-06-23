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HLV Scaloni nói điều bất ngờ về Messi

Thứ Ba, 05:17, 23/06/2026
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VOV.VN - HLV Scaloni của Argentina thừa nhận, ông cảm thấy đôi chút mệt mỏi trước những câu hỏi bất tận về các kỷ lục liên tiếp bị xô đổ bởi Lionel Messi.

Messi ghi cú đúp vào lưới tuyển Áo giúp Argentina giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Chiến thắng này giúp nhà đương kim vô địch giành vé vào vòng knock-out sớm 1 lượt trận. Ngoài ra, với 18 bàn thắng, Messi đã vượt qua Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Chia sẻ với truyền thông sau trận Argentina 2-0 Áo, HLV Scaloni cho biết: “Trong những thời điểm đội tuyển gặp khó khăn vì mất quyền kiểm soát bóng, Messi đã lùi về hỗ trợ và nỗ lực đoạt lại bóng. Tất cả đều có thể thấy rõ tinh thần cống hiến hết mình của cậu ấy”.

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Messi tỏa sáng rực rỡ giúp Argentina giành chiến thắng trước Áo (Ảnh: Reuters).

Đánh giá về Messi, ông Scaloni cho biết: “Sự cống hiến không ngừng nghỉ chính là lý do và cũng là giá trị mà cậu ấy mang lại. Tôi không còn mỹ từ nào để nói thêm về Messi nữa. Thú thực, chúng tôi cũng cảm thấy đôi chút 'kiệt sức' khi phải liên tục nói về cậu ấy mọi lúc”.

Ở trận đấu với Áo, Messi đá hỏng phạt đền ở phút thứ 9, sau đó anh đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, đánh giá về trận đấu, HLV Scaloni cho biết: “Đó thực sự là một thế trận phức tạp. Tuy nhiên, chúng tôi đã giữ được sự điềm tĩnh cần thiết ở những phút cuối. Tôi vô cùng hài lòng với màn trình diễn của Messi, cậu ấy lại một lần nữa lên tiếng ở những thời khắc đội tuyển gặp khó khăn nhất”.

Ông Scaloni cho rằng: “Argentina đã trải qua không ít sóng gió, có những thời điểm đối phương gây ra áp lực lớn và chúng tôi đánh mất thế trận. Nhưng chúng tôi biết cách vượt qua áp lực, và đó là tinh thần tập thể rất đáng biểu dương.

Tuyển Áo là một đối thủ sở hữu thể hình vượt trội, mang đến một thử thách thực sự. Không ai nghĩ đây sẽ là một trận đấu dễ dàng. Cả hai lượt trận mà chúng tôi đã trải qua cho đến lúc này đều rất khó khăn”.

Với chiến thắng trước Áo, Argentina có 6 điểm/2 trận và ghi tên mình vào vòng knock-out sớm 1 lượt trận. Theo lịch ở lượt trận cuối cùng, nhà đương kim vô địch sẽ đối đầu với Jordan.

 

 

PV/VOV.VN
Theo: Reuters
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