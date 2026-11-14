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HLV Thawatchai tiết lộ nguyên nhân U23 Thái Lan gây thất vọng

Thứ Bảy, 18:01, 14/11/2026
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VOV.VN - HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đánh giá U23 Thái Lan đã có những chuyển biến tích cực sau chiến thắng 3-1 trước U23 Singapore ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế 2026. Kết quả này giúp đội bóng xứ Chùa vàng khép lại giải đấu với vị trí thứ ba chung cuộc.

HLV Thái Lan xin lỗi người hâm mộ sau giải đấu ở Việt Nam

U23 Thái Lan giành chiến thắng 3-1 trước U23 Singapore ở lượt trận cuối giải U23 Quốc tế 2026. Đây là chiến thắng duy nhất của U23 Thái Lan tại giải và giúp họ giành hạng ba chung cuộc.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Thawatchai cho biết, các học trò đã cải thiện khả năng phối hợp, đồng thời hạn chế những sai sót so với hai lượt trận trước: “Đây là trận đấu cuối cùng và cũng là trận thứ ba của chúng tôi tại giải. Các cầu thủ đã thể hiện tốt hơn ở một mức độ nhất định và đạt được kết quả mong muốn. Nhìn lại cả ba trận, toàn đội đã học hỏi được nhiều điều, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Những sai sót cũng giảm đi so với hai trận đầu”.

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U23 Thái Lan đánh bại U23 Singapore với tỉ số 3-1. (Ảnh: FPT Play)

HLV Thawatchai tiết lộ ban huấn luyện không có nhiều thời gian chuẩn bị chiến thuật trước giải đấu. Tuy nhiên, những buổi tập bổ sung trước cuộc đối đầu với U23 Singapore đã giúp các cầu thủ tăng cường sự ăn ý và từng bước thích nghi với lối chơi chung.

Theo đánh giá của chiến lược gia này, U23 Thái Lan vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện lực lượng. Đây mới là đợt tập trung đầu tiên của lứa U23 mới, với nhiều cầu thủ được tuyển chọn từ Thai League 2, Thai League 3 và đội U21.

HLV Thawatchai nhấn mạnh: “Giải đấu giúp chúng tôi nhận ra những điểm còn thiếu. Nhiều cầu thủ lần đầu tham dự một giải quốc tế nên tốc độ xử lý bóng vẫn chậm hơn đối thủ, như khi gặp Việt Nam và Qatar. Tôi đã giao nhiệm vụ để các cầu thủ trở về CLB tiếp tục tập luyện, cải thiện bản thân. Ban huấn luyện sẽ theo dõi sát sao sự tiến bộ của từng người”.

Bên cạnh đó, HLV Thawatchai gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì những kết quả không như mong đợi ở hai trận đấu trước. Ông thừa nhận U23 Thái Lan vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục, bất chấp chiến thắng trước Singapore ở lượt trận cuối.

PV/VOV.VN
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