HLV Vũ Hồng Việt nhắn nhủ HLV Kim Sang Sik trước đợt hội quân tháng 11

HLV Vũ Hồng Việt khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò

Nam Định có màn ngược dòng ấn tượng, khi giành chiến thắng 3-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 6 V-League 2026/2027. Chiến thắng này giúp đội bóng thành Nam có 13 điểm, vươn lên vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt dành lời khen cho tinh thần thi đấu và sự quyết tâm của các học trò. Ông cho rằng toàn đội đã duy trì sự tập trung ngay cả khi rơi vào thế bất lợi.

“Thực sự, tôi phải dành lời khen cho toàn đội. Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần quyết tâm, nỗ lực và tập trung cao độ. Mặc dù bị đối phương ghi bàn trước, toàn đội vẫn giữ được sự tập trung, quyết tâm thi đấu để lội ngược dòng giành chiến thắng” - HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

Nam Định giành chiến thắng 3-1 trước Thể Công Viettel (Ảnh: VPF).

Nhà cầm quân của Nam Định cũng chỉ ra chiếc thẻ đỏ của cầu thủ Thể Công Viettel là bước ngoặt quan trọng, làm thay đổi cục diện trận đấu. Trước thời điểm đối thủ mất người, Nam Định gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ.

HLV Vũ Hồng Việt phân tích: “Tôi nghĩ chiếc thẻ đỏ của Thể Công Viettel hôm nay cũng làm thay đổi cục diện trận đấu. Khi chúng tôi gây sức ép nhưng chưa tạo được những cơ hội rõ rệt, đối thủ phải chơi thiếu người thì Nam Định có nhiều thuận lợi hơn trong việc triển khai lối chơi và giành chiến thắng”.

HLV Vũ Hồng Việt tiến cử Ngọc Sơn lên đội tuyển Việt Nam

Điểm nhấn đáng chú ý trong chiến thắng 3-1 của Nam Định là màn trình diễn của tiền vệ Ngọc Sơn. Cầu thủ này ghi hai bàn thắng, góp công lớn giúp đội chủ sân Thiên Trường hoàn tất màn ngược dòng trước Thể Công Viettel.

Đánh giá về học trò, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng Ngọc Sơn đang đạt phong độ cao và có nhiều cơ hội được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân này đặc biệt ấn tượng với hiệu suất ghi bàn cũng như sự tiến bộ của tiền vệ do Nam Định đào tạo.

Ngọc Sơn (bên trái) được HLV Vũ Hồng Việt tiến cử lên ĐT Việt Nam (Ảnh: VPF).

“Tôi nghĩ thời điểm hiện tại, Ngọc Sơn đang có phong độ rất cao. Bằng chứng là hiện tại Sơn đã có được 3 bàn thắng và thi đấu rất hiệu quả. Tôi nghĩ Ngọc Sơn có thể được HLV Kim Sang Sik gọi lên đội tuyển nhiều hơn trong thời gian tới” - HLV Vũ Hồng Việt nhận định.

Ông cũng nhấn mạnh Ngọc Sơn là cầu thủ trưởng thành từ công tác đào tạo của Nam Định. Ban huấn luyện đã nhận thấy tố chất của tiền vệ này từ nhiều năm trước và đánh giá cao sự tiến bộ của anh trong thời gian gần đây. Không chỉ Ngọc Sơn, HLV Vũ Hồng Việt còn ghi nhận đóng góp của các cầu thủ khác trong đội hình Nam Định. Ông đánh giá cao sự trở lại của Văn Vĩ sau chấn thương, đồng thời dành lời khen cho tinh thần thi đấu và nguồn năng lượng mà Lý Công Hoàng Anh mang lại cho toàn đội.

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