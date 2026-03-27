Hoàng Hên “gây bão” sau trận ĐT Việt Nam thắng 3-0 ĐT Bangladesh

Tối 26/3, ĐT Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước ĐT Bangladesh trong khuôn khổ dịp FIFA Days tháng 3/2026. Đây cũng là trận ra mắt đáng chú ý của tân binh Đỗ Hoàng Hên trong màu áo đội tuyển.

Được HLV Kim Sang Sik xếp đá chính, Hoàng Hên thi đấu trọn vẹn 90 phút với nguồn năng lượng dồi dào. Tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Hoàng Hên thi đấu xông xáo trong trận ra mắt ĐT Việt Nam. (Ảnh: Trần Tiến)

Dù chơi nổi bật, Hoàng Hên vẫn thiếu một chút may mắn trong khâu dứt điểm. Những cú sút của anh đi chệch khung thành hoặc tìm đến cột dọc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Không chỉ gây ấn tượng trên sân, Hoàng Hên còn “ghi điểm” mạnh mẽ sau trận đấu. Hoàng Hên tự tin trả lời phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Việt, bất chấp việc phóng viên đặt câu hỏi bằng tiếng Anh.

Trước đó, Hoàng Hên cũng gây xúc động khi hát quốc ca bằng tiếng Việt trước giờ bóng lăn. Những hành động này giúp anh chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ dù chưa thể ghi bàn.

Chia sẻ sau trận, Hoàng Hên bày tỏ niềm vui khi có trận ra mắt và quan trọng nhất là cùng đội tuyển giành chiến thắng. Hoàng Hên cũng thẳng thắn thừa nhận cần cải thiện khả năng dứt điểm để tận dụng tốt hơn các cơ hội.

Đánh giá về màn trình diễn, tiền vệ này cho rằng toàn đội đã kiểm soát thế trận và chơi đúng ý đồ. Tuy nhiên, Hoàng Hên vẫn khiêm tốn khi nói bản thân chưa đạt phong độ tốt nhất do mới hội quân.

Màn thể hiện của Hoàng Hên mở ra nhiều kỳ vọng cho ĐT Việt Nam trong thời gian tới. Trận gặp ĐT Malaysia ngày 31/3 sẽ là cơ hội để Hoàng Hên tiếp tục khẳng định giá trị và tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐT Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik nói gì khi ĐT Việt Nam thắng 3-0 ĐT Bangladesh