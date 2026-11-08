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Hoàng Nguyên Thanh vô địch giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026

Chủ Nhật, 17:04, 08/11/2026
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VOV.VN - VĐV Hoàng Nguyên Thanh giành Giải Nhất nam cự ly Full Marathon, còn VĐV đến từ Kenya, Anges Katunge Mutune về Nhất nội dung nữ cùng cự ly tại giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026.

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Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 thu hút đông đảo VĐV tham dự

Ngày 8/11, Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 vừa khép lại với hàng vạn VĐV tham dự, trong đó có gần 2.500 VĐV quốc tế đến từ gần 70 quốc gia, trải nghiệm cung đường chạy kết nối những địa danh và không gian di sản đặc trưng của Hà Nội.

Với thông điệp “Bứt phá, vươn xa”, giải không chỉ thúc đẩy giao lưu với cộng đồng chạy bộ quốc tế mà còn lan tỏa lối sống lành mạnh và trách nhiệm cộng đồng. Toàn bộ tiền tài trợ từ The Leaders Run sẽ được dành cho các hoạt động cộng đồng; chương trình “Trao Giày Cũ – Nhận Niềm Vui” cũng đã tiếp nhận gần 500 đôi giày để làm sạch và trao tặng những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ở Cúp Doanh nghiệp lần đầu được tổ chức trong khuôn khổ giải chạy, GREENFEED Việt Nam đã giành Cúp mùa giải 2026 và sẽ nhận được chuyến đi tới Thượng Hải tham dự Standard Chartered Shanghai 10KM Run, thuộc hệ sinh thái Standard Chartered Marathon toàn cầu.

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Bà Nguyễn Thuý Hạnh, Tổng Giám Đốc, Standard Chartered Việt Nam phát biểu tại sự kiện
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Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chia sẻ: “Tôi xin chúc mừng các vận động viên đã cán đích và cảm ơn Ban Tổ chức, các tình nguyện viên, đối tác, khách hàng cùng đồng nghiệp tại Standard Chartered đã góp sức cho thành công của mùa giải năm nay. Với vai trò Nhà tài trợ Chính, chúng tôi vui mừng tiếp tục đồng hành cùng giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội trong năm thứ ba liên tiếp, góp phần lan tỏa lối sống năng động, tinh thần hòa nhập và gắn kết cộng đồng. Thành công của giải cũng tiếp nối các giá trị bền vững và trách nhiệm xã hội mà Standard Chartered đã và đang thực hiện trong suốt hơn 122 năm tại Việt Nam.”

Nâng cao trải nghiệm và công tác tổ chức

PGS.TS. Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc Công ty Đức Hương Anh (DHA Việt Nam), đơn vị sở hữu giải và thành viên Ban Tổ chức (BTC), cho biết mùa giải 2026 là năm thứ ba giải chạy mang tên Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội. Qua từng năm, BTC tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức theo định hướng chuẩn quốc tế và hướng tới các tiêu chuẩn của World Athletics.

Công tác an ninh, an toàn, điều tiết giao thông và y tế được triển khai với sự phối hợp của các cơ quan chức năng, đơn vị địa phương và Bệnh viện Bạch Mai trong vai trò Bảo trợ Y tế chính thức, hỗ trợ công tác chăm sóc và ứng phó y tế trên đường đua.

PGS.TS. Nguyễn Trí cũng gửi lời cảm ơn tới người dân Thủ đô vì sự đồng hành, cảm thông và hỗ trợ trong những ngày diễn ra sự kiện, góp phần tạo nên trải nghiệm thân thiện cho vận động viên và du khách khi đến với Hà Nội.

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PGS TS Nguyễn Trí - TGĐ DHA Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Lan tỏa thông điệp “Giải chạy không thuốc lá – Vì một Hà Nội xanh”

Đặc biệt, tiếp nối những kết quả đạt được trong hoạt động truyền thông vì môi trường không thuốc lá tại mùa giải năm 2025, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 tiếp tục lan tỏa thông điệp “Giải chạy không thuốc lá” với sự phối hợp của Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế). Thông điệp nhấn mạnh: một lối sống lành mạnh không chỉ là việc rèn luyện thể chất mà còn từ ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe, hạn chế những yếu tố nguy cơ có thể phòng tránh, trong đó có tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các sản phẩm thuốc lá mới khác.

Với sự tham gia của đông đảo vận động viên, cổ động viên, tình nguyện viên và cộng đồng, giải chạy được kỳ vọng là dịp lan tỏa thông điệp bảo vệ sức khỏe vượt ra ngoài khuôn khổ đường đua, khuyến khích mỗi cá nhân cùng hành động vì không gian thể thao văn minh và một cộng đồng khỏe mạnh.

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VĐV Hoàng Nguyên Thanh giành Giải Nhất nam cự ly Full Marathon
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Lễ trao giải cho các VĐV nam tại cự ly Full Marathon
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Lễ trao giải cho các VĐV nữ tại cự ly Full Marathon

Theo TS.BS. Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh, Bộ Y tế: “Giải chạy không chỉ là nơi các vận động viên chinh phục những cự ly mà còn là dịp để cộng đồng cùng chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc lá vì một cuộc sống khỏe mạnh”.

Là giải chạy thứ 10 trong hệ thống Standard Chartered Marathon toàn cầu, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội đồng thời là thành viên của Age Group Ranking System thuộc Abbott World Marathon Majors. Thành tích tại giải được công nhận để xét chuẩn tham gia các giải marathon danh giá như Boston, Tokyo, London, Berlin, Chicago, New York City và Sydney.

Giải gồm bốn cự ly dành cho người lớn: 5 km, 10 km, bán marathon (21,0975 km) và marathon (42,195 km), cùng một cự ly dành cho trẻ em từ 5 đến 9 tuổi.

Kết quả chung cuộc giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026:

Cự ly 42 km: Giải Nhất nữ thuộc về Agnes Katunge Mutune với thời gian 02:48:20; Giải Nhất nam thuộc về Hoàng Nguyên Thanh với thời gian 02:30:13.

Cự ly 21 km: Giải Nhất nữ thuộc về Đoàn Thu Hằng với thời gian 01:24:26; Giải Nhất nam thuộc về Nguyễn Trung Cường với thời gian 01:11:04.

Cự ly 10 km: Giải Nhất nữ thuộc về Ly Ngọc Hà với thời gian 00:41:01; Giải Nhất nam thuộc về Nguyễn Hoàng Thịnh với thời gian 00:33:08.

Cự ly 5 km: Giải Nhất nữ thuộc về Giàng Thị Lan với thời gian 00:20:16; Giải Nhất nam thuộc về Đồng Minh Hải với thời gian 00:17:22.

Phạm Ngọc/VOV.VN
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