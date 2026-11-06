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Hướng dẫn mua vé trực tiếp xem đội tuyển Việt Nam ở Thiên Trường

Thứ Sáu, 17:51, 06/11/2026
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VOV.VN - VFF sẽ mở bán vé trực tiếp tại sân vận động Thiên Trường từ ngày 9/11/2026, với ba mức giá 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng, phục vụ người hâm mộ tới cổ vũ các đội tuyển Việt Nam tại Casper Cup 2026.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Ban tổ chức Casper Cup 2026 sẽ triển khai bán vé trực tiếp tại quầy nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi và cổ vũ của người hâm mộ. Giải đấu diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11/2026 tại sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Vé Casper Cup 2026 có ba mệnh giá, lần lượt là 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Người hâm mộ có thể mua vé trực tiếp tại quầy được bố trí ở khán đài D, sân vận động Thiên Trường.

Thời gian phát hành vé bắt đầu từ 9h00 ngày 9/11 và kéo dài đến 19h00 ngày 11/11/2026 hoặc kết thúc sớm hơn nếu vé được bán hết. Trong hai ngày 9/11 và 10/11, quầy vé hoạt động vào buổi sáng từ 9h00 đến 11h30 và buổi chiều từ 14h00 đến 16h30. Riêng ngày 11/11, Ban tổ chức tiếp tục bán vé đến 19h00.

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Địa điểm mua vé là quầy vé tại khán đài D, sân vận động Thiên Trường, số 5 Đặng Xuân Thiều, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Đây là địa điểm để người hâm mộ trực tiếp đến mua vé và chuẩn bị cho những trận đấu thuộc khuôn khổ Casper Cup 2026.

Bên cạnh kế hoạch phát hành vé, Ban tổ chức cũng đưa ra một số quy định nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức giải đấu. Theo đó, người mua có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi nhận. Căn cứ tình hình thực tế, Ban tổ chức có thể điều chỉnh kế hoạch và phương thức phát hành vé để phù hợp với yêu cầu tổ chức.

Khi đến sân Thiên Trường, khán giả không được mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hoặc những vật dụng có khả năng gây thương tích cho người khác. Các chất cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng không được phép đưa vào khu vực diễn ra sự kiện. Ban tổ chức có quyền từ chối khán giả không tuân thủ các quy định và không hoàn trả tiền vé trong trường hợp này.

PV/VOV.VN
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