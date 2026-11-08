Hướng tới mục tiêu World Cup, ĐT Futsal Việt Nam có động thái hiếm gặp

ĐT Futsal Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Futsal Nga. (Ảnh: VFF)

Hôm nay 8/11, ĐT Futsal Việt Nam sẽ có trận giao hữu với ĐT Futsal Nga tại nhà thi đấu Meshcherskyi ở thành phố Nizhny Novgorod (Nga). Màn so tài này diễn ra lúc 20h00 theo giờ Hà Nội.

Đáng chú ý, trong buổi tập trước trận đấu, HLV Diego Giustozzi đã chia sẻ với các cầu thủ về định hướng sử dụng nhân sự ở giai đoạn hiện nay của ĐT Futsal Việt Nam. Thông tin này cũng được đăng tải trên trang chủ VFF.

Nhà cầm quân người Argentina khẳng định, thay vì tập trung thời lượng thi đấu cho những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhằm ưu tiên kết quả tích cực, ban huấn luyện muốn trao thêm cơ hội cho các gương mặt trẻ được ra sân, trực tiếp trải nghiệm môi trường thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển.

HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh, những trận đấu chất lượng như gặp ĐT Futsal Nga có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và giúp các cầu thủ trẻ từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở cấp độ đội tuyển.

HLV Diego Giustozzi trao đổi với các cầu thủ ĐT Futsal Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi, thông tin về việc một HLV cấp độ đội tuyển của bóng đá Việt Nam có những trao đổi thẳng thắn với các cầu thủ về kế hoạch sử dụng nhân sự được chia sẻ trên trang chủ VFF. Ngoài ra, việc ĐT Futsal Việt Nam nhấn mạnh ưu tiên xây dựng lực lượng dài hạn thay vì chú trọng thành tích trước mắt cũng là động thái hiếm có.

Trước chuyến du đấu tại Nga, HLV Diego Giustozzi từng chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị dài hạn của ĐT Futsal Việt Nam, với mục tiêu quan trọng nhất là giành quyền tham dự VCK Futsal World Cup 2028. Theo ông Giustozzi, ĐT Futsal Việt Nam hiện có độ tuổi trung bình khoảng 23 và ban huấn luyện sẽ có những giải pháp để xây dựng nền tảng chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ.

Theo kế hoạch, sau trận giao hữu hôm nay 8/11, ĐT Futsal Việt Nam sẽ tái đấu với ĐT Futsal Nga (hiện đứng thứ 7 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA) vào lúc 23h00 ngày 10/11.