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Indonesia và nhiều đội tuyển ở Đông Nam Á "bỏ" FIFA Days tháng 11/2026

Thứ Bảy, 12:30, 07/11/2026
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VOV.VN - ĐT Indonesia cùng nhiều đội tuyển bóng đá khác trong khu vực Đông Nam Á đã quyết định "bỏ" FIFA Days tháng 11/2026 và không có bất cứ trận giao hữu nào.

Mỗi loạt trận FIFA Days là cơ hội để các đội tuyển quốc gia, các nền bóng đá có những trận đấu quốc tế, nếu không phải ở những giải đấu chính thức thì cũng là những trận giao hữu, thử nghiệm đội hình.

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Ảnh: FAT.

Tuy nhiên, trong loạt FIFA Days tháng 11/2026, sẽ chỉ có một nửa số đội tuyển trong khu vực thi đấu, các đội còn lại vì nhiều lý do sẽ không ra sân, thậm chí bỏ qua luôn cơ hội thi đấu quốc tế cuối cùng trong năm.

Các đội tuyển Đông Nam Á thi đấu trong tháng 11/2026 là Việt Nam, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Brunei. Trong khi đó, các đội tuyển còn lại sẽ không có bất cứ trận đấu nào là Indonesia, Lào, Timor Leste, Myanmar, Campuchia và Philippines.

Với Indonesia, việc các trận đấu với Kuwait và Jordan bị hủy khiến thầy trò HLV John Herdman sẽ chỉ tổ chức tập "chay" trong nước ở tháng 11 này do không thể sắp xếp được đối thủ để thi đấu.

Trong khi đó, các đội Lào, Timor Leste, Myanmar, Campuchia và Philippines ngay từ đầu đã không có kế hoạch thi đấu giao hữu tháng 11/2026 do những đội bóng này không có giải đấu chính thức nào trong thời gian ngắn sắp tới.

PV/VOV.VN
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