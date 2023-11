Kết quả bốc thăm vòng play-off EURO 2024: Chờ đợi 3 đội cuối cùng dự VCK

Kết quả bốc thăm vòng play-off EURO 2024. (Ảnh: UEFA)

VCK EURO 2024 sẽ xác định 3 đội cuối cùng góp mặt thông qua vòng play-off, với 12 đội bóng được chia thành 3 nhánh đấu. Mỗi nhánh đấu có 2 trận bán kết và 1 trận chung kết tranh vé tới Đức vào mùa hè năm sau.

Theo kết quả bốc thăm 3 nhánh đấu play-off EURO 2024 gồm: nhánh A có Ba Lan vs Estonia - Xứ Wales vs Phần Lan, nhánh B có Israel vs Iceland - Bosnia vs Ukraine, nhánh C có Georgia vs Luxembourg - Hy Lạp vs Kazakhstan.

Dự kiến, 6 trận bán kết play-off EURO 2024 sẽ diễn ra vào ngày 21/3/2024 và 3 trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 26/3/2024. Ba đội giành vé play-off sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4 tại lễ bốc thăm chia bảng EURO 2024 cùng Italia, Serbia, Thụy Sĩ.

Trước đó, VCK EURO 2024 đã xác định 21/24 đội sẽ tham dự. Nhóm hạt giống số 1 gồm chủ nhà Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ và Anh. Nhóm hạt giống số 2 gồm Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Đan Mạch, Albania, Áo. Nhóm hạt giống số 3 gồm Hà Lan, Scotland, Croatia, Slovenia, Slovakia, CH Czech.

Lễ bốc thăm chia bảng EURO 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h00 ngày 3/12/2023 theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, VCK EURO 2024 dự kiến tổ chức tại Đức từ 14/6/2024 đến 14/7/2024.