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Kết quả bóng đá 21/10: Ronaldo đá hỏng phạt đền sau án phạt ở ĐT Bồ Đào Nha

Thứ Tư, 05:15, 21/10/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá 21/10, Ronaldo thi đấu trận đầu tiên sau khi nhận án phạt ở ĐT Bồ Đào Nha và những gì siêu sao này thể hiện là rất đáng thất vọng.

Rạng sáng 21/10 theo giờ Việt Nam, Al Nassr đối đầu NEOM ở giải VĐQG Saudi Arabia. Đây là trận đấu đầu tiên Ronaldo ra sân sau khi nhận án phạt ở ĐT Bồ Đào Nha. 

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Sự thất vọng của Ronaldo. (Ảnh: Reuters). 

Siêu sao 41 tuổi rất khát khao thể hiện và cũng đã có nhiều cơ hội nhưng những cú dứt điểm cuối cùng của anh tỏ ra thiếu chính xác. Đến cuối hiệp 1, Felix đem về cho Al Nassr quả phạt đền, đích thân Ronaldo bước lên thực hiện cú sút nhưng CR7 lại đưa bóng đi chệch khung thành. 

Ngay sau giờ nghỉ, Ronaldo tiếp tục có một cơ hội ngon ăn khác. Một pha đánh đầu của Sadio Mane đưa bóng đi ngang khung thành, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha lại sút vọt xà trong tình huống khung thành bỏ trống, dù khoảng cách chỉ là vài mét.

Khi Ronaldo không ghi bàn, Al Nassr phải trông chờ vào ngôi sao khác là Joao Felix. Cầu thủ sắp bước sang tuổi 27 nhận bóng ở sát rìa vòng cấm rồi tung cú sút đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành NEOM. 

Neom không thể tìm được bàn gỡ, qua đó chứng kiến Al Nassr giành chiến thắng. Kết quả này giúp đội bóng của Ronaldo đứng thứ ba trên bảng xếp hạng giải VĐQG Saudi Arabia với 22 điểm sau 9 trận.

Dù Al Nassr thắng trận nhưng màn trình diễn của cá nhân Ronaldo trận đấu rạng sáng nay là rất đáng thất vọng không chỉ với cá nhân cầu thủ này mà cả với những người hâm mộ của anh. 

Trần Tiến/VOV.VN
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