Kết quả bóng đá 5/11: Man City thắng nhọc, Liverpool thua sốc ở Cúp C1 châu Âu

Kết quả bóng đá hôm nay 5/11 chứng kiến những trận đấu hấp dẫn của Cúp C1 châu Âu. Ngoài các trận có Arsenal và Real Madrid, những đội bóng lớn khác cũng ra sân thi đấu.

Liverpool thua Fenerbahce. (Ảnh: Reuters)

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Liverpool được nhận định có một chuyến làm khách không dễ dàng trên sân Fenerbahce và sự thật đúng là như vậy. The Kop vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 25 nhờ công của Nyoni nhưng ngay lập tức vấp phải sự phản kháng quyết liệt của đội chủ nhà.

Sau khi Kahvevi đệm cận thành trúng xà ngang, phút 29 Greenwood sút phạt và Jacquet đã để hở hàng rào của Liverpool khiến bóng chạm trung vệ này đổi hướng đi vào lưới làm lỡ đà Alisson, quân bình tỷ số 1-1. Fenerbahce tạo áp lực khá lớn nhưng cơ hội rõ nhất của Greenwood ở phút 45 bị Alisson cản phá.

Sang hiệp 2, Liverpool có những sự điều chỉnh khi Isak vào sân và chính cầu thủ này đã nâng tỷ số lên 2-1 với pha đánh đầu ở phút 69.

Tuy vậy, sức ép nghẹt thở từ Fenerbahce trong những phút sau đó đã khiến The Kop phải trắng tay rời Thổ Nhĩ Kỳ. Phút 73, Brown đệm cận thành gỡ hòa cho đội chủ nhà. Đến phút 79, tiền đạo dự bị Muriqi đã đánh đầu hạ Alisson, ấn định chiến thắng 3-2 cho Fenerbahce.

Trong khi đó, Man City cũng trải qua màn rượt đuổi liên tục với Leipzig nhưng họ may mắn hơn Liverpool và đã rời nước Đức với trọn vẹn 3 điểm.

Haaland tiếp tục "giải cứu" Man City. (Ảnh: Reuters)

Man City 2 lần vươn lên dẫn trước sau các tình huống Lukeba (Leipzig) phản lưới nhà và Enzo Fernandez ghi bàn nhưng chủ nhà cũng nhanh chóng gỡ hòa 2-2 với các pha lập công của Baku và Nusa.

Trong tình thế khó khăn, Man City đã có được bàn thắng quan trọng ở phút 78 để có được chiến thắng chung cuộc và người ghi tên lên bảng điện tử không ai khác là chân sút Erling Haaland.

Cầu thủ người Na Uy ghi bàn với pha kết thúc cận thành đơn giản. Công đầu thuộc về Elliot Anderson với đường căng ngang từ cánh phải. Thắng lợi này giúp Man Xanh có 9 điểm sau 4 trận và gia nhập tốp 8 đội dẫn đầu.