Kết quả bóng đá hôm nay 1/11: Barca đại thắng, Bayern Munich bị cầm hòa

Harry Kane đá hỏng phạt đền trong trận Bayern Munich hòa Dortmund 2-2. Ảnh: Reuters

Harry Kane có kỷ niệm kém vui trong trận đấu đầu tiên sau khi giành danh hiệu Quả bóng Vàng, với việc đá hỏng phạt đền khiến Bayern Munich lỡ cơ hội thắng Dortmund. Ngôi sao người Anh đưa bóng dội xà ngang từ chấm 11m ở phút 56, sau khi Felix Nmecha dùng tay cản bóng trong vòng cấm.

Trước pha đá phạt đền hỏng ăn của Harry Kane, Bayern Munich đang nắm lợi thế khi dẫn trước Dortmund 1-0 nhờ bàn mở tỷ số của Konrad Laimer ở phút 38. Sau khi Harry Kane đá hỏng phạt đền, Dortmund gỡ hòa 1-1 ở phút 60 với pha dứt điểm thành bàn của Serhou Guirassy.

Harry Kane để lại dấu ấn với pha đánh đầu kiến tạo cho Dayot Upamecano đưa bóng vào lưới trống ở phút 66, giúp Bayern Munich nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, Dortmund đã rời sân Allianz Arena với 1 điểm khi Fabio Silva ghi bàn thắng đẹp mắt ở phút 89, gỡ hòa 2-2.

Với trận hòa này, Bayern Munich và Dortmund tiếp tục đua song mã tới chức vô địch Bundesliga 2026/2027. Hai đội cùng có 18 điểm sau 8 vòng đấu nhưng Bayern Munich dẫn đầu bảng nhờ hơn Dortmund chỉ số phụ.

Lamine Yamal và Raphinha đều lập cú đúp trong chiến thắng 6-1 của Barca trước Alaves. Ảnh: Reuters

Barca tìm lại cảm hứng chiến thắng sau khi liên tiếp thua PSG 2-4 ở Cúp C1 châu Âu và Real Madrid 1-2 tại La Liga. Đoàn quân của HLV Hansi Flick đè bẹp Alaves 6-1 trên sân nhà Camp Nou ở vòng 11 La Liga.

Raphinha (8', 41'), Fermin Lopez (23'), Lamine Yamal (45'+1, 64') và Anthony Gordon (81') là những người lập công cho Barca ở trận này. Trong khi đó, Mariano Diaz (84') là tác giả bàn thắng danh dự của đội khách Alaves.

Với chiến thắng tưng bừng trước Alaves, Barca tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 30 điểm và hơn 2 điểm so với đội nhì bảng Atletico Madrid. Đây cũng là bước chạy đà thuận lợi của đội bóng xứ Catalan trước khi gặp Aston Villa ở vòng bảng Cúp C1 châu Âu vào giữa tuần tới.

AC Milan thắng Inter Milan 3-1. Ảnh: Reuters

Trong trận derby thành Milan tại vòng 10 Serie A, AC Milan giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Inter Milan. Qua đó, AC Milan vươn lên đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 21 điểm còn Inter Milan mất ngôi đầu bảng khi có cùng 25 điểm như Lazio nhưng kém chỉ số phụ.

Đáng chú ý, Inter Milan có nguy cơ bị Lazio tạo ra khoảng cách điểm số trên đường đua vô địch Serie A. Ở vòng đấu này, Lazio sẽ tiếp đón Cagliari lúc 21h00 ngày 1/11.

Trên sân San Siro, AC Milan sớm mở tỷ số ngay phút thứ 4 nhờ công của Christian Pulisic và nhân đôi cách biệt ở phút thứ 10 với sự tỏa sáng của Adrien Rabiot. Inter Milan thắp lên hy vọng với bàn rút ngắn cách biệt của Alessandro Bastoni ở phút 22 nhưng số phận trận đấu an bài khi Diego Moreira ấn định thắng lợi 3-1 cho AC Milan ở phút 43.